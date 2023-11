The Legend of Zelda : le film live-action est confirmé !

Bien que la rumeur se soit propagée depuis longtemps, ce n’est que maintenant que Nintendo a confirmé qu’un film en live-action basé sur The Legend of Zelda est bel et bien en préparation.

Plusieurs grands noms de l’industrie vont produire ce film

Le producteur américain Wes Ball s’occupera de la réalisation de ce film. Spécialiste des effets spéciaux, il était notamment derrière la réalisation des films Le Labyrinthe (2014) et la sortie prochaine du film La Planète des Singes : Nouveau Royaume (2024).

Au niveau de la production, on retrouvera également Shigeru Miyamoto, producteur japonais et directeur artistique de Nintendo. Il y aura aussi Avi Arad qui a produit de nombreux films Marvel au cours de la dernière décennie.

The Legend of Zelda : cofinancé par Nintendo et Sony ?

Le film sera cofinancé par Nintendo et Sony Pictures Entertainment. Apparemment, Nintendo finance plus de 50% du film tandis que Sony s’occupera de la distribution en salles.

D’après Miyamoto, Nintendo a été fortement impliqué dans la production depuis le début. Néanmoins, il prévient que la production du film « prendra du temps » mais qu’il espère que les fans auront hâte de le voir.

Pour rappel, les rumeurs ont commencé en 2015. Elles sont apparues dans le Wall Street Journal et prétendaient que Nintendo et Netflix préparaient une série Zelda. Toutefois, ce projet n’a jamais abouti. En tout cas, il est possible que le succès du film Super Mario ait encouragé Nintendo à concrétiser ce projet. D’autant plus que plusieurs fans de Zelda se sont enthousiasmés par la perspective de voir un film en live action de cette célèbre série de jeux vidéo.