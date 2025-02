T-1000 est prêt à tout écraser sur son passage dans Mortal Kombat 1

Même si l’avenir de Mortal Kombat 1 demeure encore incertain, Warner Bros. Games et NetherRealm n’abandonnent pas leur jeu pour autant. Pour clore la saison 2 de Mortal Kombat 1, Les deux studios dévoilent donc la bande-annonce de T-1000, le dernier DLC. Le méchant emblématique de Terminator 2: Le Jugement dernier clôture donc la liste des kombattants du Kombat Pack 2, et au vu du trailer, on dirait que NetherRealm a réservé le meilleur pour la fin…

Mortal Kombat 1 a été riche en invités cette saison. Deux de ces derniers, issus de franchises cinématographiques cultes de WB, ont déjà dévoilé leur arsenal dévastateur au fil de ces derniers mois. Après Ghostface et Conan le Barbare, il ne manque plus que le troisième, qui arrive en trombe derrière sa semi-remorque : T-1000. WB Games et NetherRealm Studios ont alors profité de la Pro Kompetition Mexico pour diffuser une nouvelle bande-annonce du personnage, le montrant en action.

Embarquant les traits et la voix de l’acteur Robert Patrick lui-même, T-1000 rend hommage à à Terminator 2: Le Jugement dernier dans Mortal Kombat 1 en dévoilant des références au film. On a entre autres la fameuse tenue de policier iconique du personnage, ou encore sa capacité à se métamorphoser et de former organiquement des armes tranchantes. La fameuse semi-remorque, référence à la course-poursuite entre John Connor, le T-800 et le T-1000 y figure également.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

À part T-1000, le trailer dévoile également un nouveau combattant Kameo, Madam Bo. Il sera disponible en tant que assist pendant les matchs. Les deux personnages rejoindront le roster de Mortal Kombat 1 le 25 mars prochain. Si vous possédez l’extension Khaos Reigns, vous pourrez les essayer en accès anticipé dès le 18 mars.