Test – Macross Shooting Insight : Un shoot ’em up ambitieux entre nostalgie et défis

Macross Shooting Insight marque une étape importante pour la franchise Macross, étant l’un des premiers jeux de la série à être officiellement disponible en Occident. Développé par Bushiroad Games et publié par Red Art Games, ce shoot ’em up propose une expérience mêlant action intense et éléments musicaux. Ces caractéristiques sont emblématiques de la série.

Contexte et histoire

La série Macross est reconnue pour sa combinaison unique de combats spatiaux et de musique influente. Macross Shooting Insight ne déroge pas à cette règle, offrant une histoire originale. Dans cette histoire, des pilotes et chanteuses de cinq séries emblématiques — Macross Plus, Macross Zero, Macross 7, Macross Frontier et Macross Delta — se réunissent pour protéger la galaxie. Chaque personnage apporte sa propre perspective, enrichissant le récit global. Cependant, l’absence de certains personnages clés, notamment Hikaru Ichijyo de « Super Dimension Fortress Macross », dans la version occidentale, a été notée. Cela est probablement en raison de questions de droits.

Gameplay et mécaniques

Macross Shooting Insight se distingue par sa diversité de styles de jeu. Les niveaux alternent entre des phases de défilement horizontal, vertical et des sections à 360 degrés. Cette alternance offre une variété qui maintient l’intérêt du joueur. Chaque pilote dispose de son propre Valkyrie, avec des armes et des statistiques uniques. Cela permet aux joueurs de choisir un style de jeu qui leur convient. Les missiles à tête chercheuse, activés via le stick droit, ajoutent une couche stratégique. Cependant, leur utilisation empêche le tir principal, obligeant les joueurs à jongler entre les deux pour maximiser leur efficacité.

Une particularité notable est l’intégration de la musique dans le gameplay. Les « Songstresses » (chanteuses) peuvent être libérées pendant les niveaux, et leurs chansons offrent des améliorations temporaires. Ces améliorations incluent une puissance de feu accrue ou une meilleure maniabilité. Cette mécanique renforce le lien entre la musique et le combat, central dans l’univers Macross.

Modes de jeu

Le jeu propose plusieurs modes pour diversifier l’expérience :

Mode Histoire : Les joueurs suivent une campagne narrative à travers dix niveaux, chaque pilote offrant une perspective légèrement différente.

Mode Arcade : Une expérience plus directe, sans les cinématiques, rappelant les jeux d'arcade classiques.

Boss Rush : Affrontez successivement tous les boss du jeu, testant votre endurance et votre maîtrise.

Ace Battle : Des duels intenses contre d'autres pilotes, offrant un défi supplémentaire pour les joueurs expérimentés.

Area Survey : Permet de rejouer des niveaux spécifiques pour améliorer ses scores ou compléter des objectifs secondaires.

Présentation visuelle et audio

Visuellement, Macross Shooting Insight présente des graphismes colorés et détaillés, fidèles à l’esthétique de la série. Cependant, par moment, nous avons pu noter une surcharge visuelle, combinée aux arrière-plans détaillés, peut rendre difficile la distinction des projectiles ennemis. Cela augmente ainsi la difficulté de manière artificielle.

L’aspect audio est un point fort, avec une bande-son riche reprenant des morceaux emblématiques de la franchise. Les chansons des « Songstresses » ne se contentent pas d’améliorer le gameplay. Elles ravivent également la nostalgie des fans de longue date.

Difficulté et accessibilité

Le jeu est réputé pour sa difficulté exigeante, typique des shoot ’em up. Pour accommoder un plus large public, des options de réglage de la difficulté sont disponibles, notamment la régénération automatique de la santé et des modes de jeu plus accessibles. Cependant, même avec ces ajustements, certains joueurs peuvent trouver le jeu particulièrement ardu. Cela est surtout le cas lors des combats contre les boss.

Conclusion

Macross Shooting Insight est une célébration ambitieuse de la franchise, combinant action frénétique et éléments musicaux pour offrir une expérience immersive. Malgré quelques défauts, tels que la surcharge visuelle et une difficulté parfois punitive, le jeu réussit à capturer l’essence de Macross. Les fans de longue date apprécieront les références et la fidélité à la série. Dans le même temps, les nouveaux venus découvriront un shoot ’em up riche et stimulant. Pour ceux qui cherchent à revivre les batailles épiques de Macross ou à découvrir la série pour la première fois, Macross Shooting Insight mérite l’attention.

