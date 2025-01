Test – Taito Milestones 3 : Le retour en force des classiques de l’arcade

Revue sur la compilation Taito Milestones 3

Résumé

Taito Milestones 3 propose une sélection de dix jeux d’arcade emblématiques des années 80 et 90, dont des classiques comme Bubble Bobble, Rainbow Islands et Rastan Saga. La compilation se distingue par des options modernes (sauvegarde rapide, affichage personnalisable, classements en ligne) et des modes multijoueurs locaux, offrant une expérience fidèle aux salles d’arcade. Malgré l’absence de contenus bonus et quelques jeux moins aboutis, cette collection ravira les fans de rétro-gaming avec un contenu riche et varié.