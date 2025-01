Changhong éblouit avec ses innovations IA au CES 2025

Le CES 2025 à Las Vegas a mis en lumière l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans la technologie grand public. Par ailleurs, Changhong, leader mondial, y a présenté ses innovations. Grâce à ses produits connectés et intelligents, l’entreprise continue d’affirmer sa présence internationale tout en démontrant sa capacité à transformer notre quotidien.

Changhong : innovations à l’ère de l’IA

Au CES, Changhong a dévoilé une gamme impressionnante de produits intégrant l’intelligence artificielle. Notamment, leurs téléviseurs intelligents avec l’agent innovant Canghai ont capté l’attention des visiteurs. Ces téléviseurs se distinguent par leur interactivité et leurs services personnalisés. Par ailleurs, les réfrigérateurs IA, capables d’adapter leur consommation énergétique, assurent une fraîcheur optimale des aliments.

Des appareils intelligents révolutionnent le quotidien

Changhong innove aussi avec ses climatiseurs guidés par intelligence artificielle, optimisant le confort tout en réduisant la consommation d’énergie. Le combo de lave-linge et sèche-linge Ozone Supreme Care offre un lavage et séchage performants. Leur système de maison intelligente, personnalisable selon les besoins des foyers, allie économie d’énergie et protection de la vie privée. Cette solution promet jusqu’à 20 % d’économies d’énergie annuelles.

Expansion de changhong dans les événements sportifs

Changhong, par sa marque haut de gamme CHiQ, poursuit son expansion dans le monde sportif. Depuis 2023, l’entreprise collabore avec la coupe du monde de saut à ski. En outre, en 2024, elle a annoncé son parrainage de la coupe du monde FIS de snowboard et freeski Big Air. Ainsi, ces initiatives renforcent l’image dynamique et internationale de Changhong.

Avec des récompenses prestigieuses et une évaluation favorable de sa valeur de marque, Changhong demeure un acteur incontournable. Son engagement envers l’innovation et les besoins du consommateur mondial est clair. En conjuguant technologie avancée et solutions pratiques, Changhong s’affirme comme un leader dans l’univers des technologies intelligentes.

