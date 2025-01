Mai Shiranui enflamme l’arène de Street Fighter 6 avec sa nouvelle bande-annonce 

On l’avait attendu pendant des mois, et maintenant, elle est là. Après son annonce lors de l’EVO 2024 et un teaser trailer le mois dernier, Mai Shiranui dévoile enfin sa puissance de flammes contre les combattants de Street Fighter 6 dans une bande-annonce de gameplay. L’iconique kunoichi de Fatal Fury est donc le troisième personnage DLC à rejoindre la saison 2 du jeu, aux côtés de Terry Bogard et M. Bison. Et qui de mieux pour accueillir Mai dans SF6 que son homologue féminin, Chun-Li ? Appréciez !

La bande annonce de Mai Shiranui

Après le crossover Capcom vs. SNK : Millennium Fight 2000 et SNK vs. Capcom : SVC Chaos, les deux licences emblématiques des jeux de baston se réunissent à nouveau. Cette fois, c’est au tour de Mai Shiranui de rejoindre le roster de Street Fighter 6 en tant que personnage invité. Capcom a ainsi mis fin à l’attente des fans en dévoilant la bande-annonce de gameplay du kunoichi hier dans la soirée.

Comme l’on pouvait s’y attendre, la bande-annonce montre Mai Shiranui face à son homologue dans Street Fighter 6 : Chun-Li. Après un clash de Drive Impact, la combattante de SNK dévoile sa puissance de flammes, au grand plaisir des fans de Fatal Fury. En effet, elle conserve la plupart de ses coups emblématiques des anciens jeux SNK dans son arsenal, dont ses coups spéciaux infusés de feu. Qui plus est, elle a la capacité à choper son adversaire en l’air : une capacité exceptionnelle, réservée à une poignée de combattants dans SF6.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de Mai Shiranui dans la vidéo ci-dessous :

Voir aussi : Gamescom : SNK dévoile Mai Shiranui et la date de sortie de Fatal Fury : City Of The Wolves

Un coup d’oeil au prochain Fatal Fury

Selon Capcom, Mai Shiranui est à la poursuite d’Andy Bogard, le jeune frère de Terry. Sa quête l’a donc conduite à Metro City, au sein du mode Tour du monde de Street Fighter 6. En chemin, elle fait la connaissance d’autres combattants de la licence, marquant ainsi le début des hostilités.

À part son emblématique robe kunoichi rouge et blanche, Mai Shiranui a également un nouveau costume en plus. Il s’agit d’une combinaison en cuir, sa tenue dans le prochain Fatal Fury : City Of The Wolves. Ce costume sera disponible en tant que tenue 2 dans Street Fighter 6.

Mai Shiranui est donc le troisième personnage DLC à intégrer la saison 2 de Street Fighter 6. Elle est également le deuxième combattant invité de la franchise, aux côtés de Terry Bogard, disponible depuis septembre dernier. Mai rejoindra l’arène de SF6 le 5 février 2025.