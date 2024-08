Gamescom : SNK dévoile Mai Shiranui et la date de sortie de Fatal Fury : City Of The Wolves

Hier était le coup d’envoi de Gamescom, la plus grande conférence de jeux vidéo au monde. Parmi les invités se trouve SNK, le créateur des licences King of Fighters et Fatal Fury. Et en parlant de Fatal Fury, le studio japonais a profité de la soirée d’ouverture pour dévoiler la date de sortie de son prochain jeu de baston, Fatal Fury : City of The Wolves. Un personnage emblématique de la licence rejoint également le roster de base, qui n’est autre que la kunoichi Mai Shiranui. Plus de détails ci-dessous.

Une nouvelle tenue pour Mai Shiranui dans Fatal Fury : City of the Wolves

Que seraient The King of Fighters et Fatal Fury sans Mai Shiranui ? Comme l’on s’y attendait, la kunoichi fera bien partie du roster de base de Fatal Fury : City of The Wolves, le prochain jeu de baston de SNK. Dans une nouvelle bande-annonce, le studio japonais dévoile le personnage et ses coups de base, que les aficionados de KOF XV reconnaîtront sûrement. On a par exemple le classique Kagero No Mai, le Musasabi no Mai ou encore le Chou Hissatsu Shinobi Bachi, une des signature moves de Mai Shiranui dans les précédents opus.

Mai endosse également une nouvelle tenue dans Fatal Fury : CotW. Cette fois, elle a troqué son ancien Gi pour un look un peu plus motard. Bien sûr, la tenue rouge classique reste disponible dans le jeu pour les plus nostalgiques d’entre nous.

Nous vous laissons apprécier la bande-annonce de révélation du personnage ci-dessous :

SNK a également profité de la Gamescom pour dévoiler plus de détails sur Fatal Fury : City of The Wolves. Selon le studio japonais, les joueurs auront 17 combattants au lancement du jeu. Parmi les personnages attendus, il y aurait Raiden et Andy Bogard. Avec le reveal de Mai Shiranui, Fatal Fury : City of the Wolves compte maintenant 11 personnages. Il en reste donc 6, que SNK va dévoiler dans les prochains mois.

Quant à Fatal Fury : City of the Wolves, le jeu sera disponible uniquement en édition spéciale, incluant déjà le premier Season Pass. La date de sortie est également officielle : rendez-vous donc le 24 avril 2025 sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam et l’Epic Games Store.