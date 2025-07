Cristiano Ronaldo s’immerge dans Fatal Fury: City of the Wolves avec la mise à jour CR7

Déjà présent en tant que combattant dans Fatal Fury: City of the Wolves depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo franchit un nouveau cap dans la dernière mise à jour déployée cette nuit. Le champion portugais, qui se contentait jusqu’ici d’un rôle limité en combat rapide, devient désormais jouable dans les modes Arcade et Episodes of South Town, avec une campagne scénarisée qui lui est dédiée. Une façon pour SNK d’intégrer plus pleinement CR7 à l’univers narratif du jeu, au bonheur de ses fans…

Cristiano Ronaldo dans Fatal Fury: City of the Wolves, du caméo à la vedette de South Town

Jusqu’à présent, Cristiano Ronaldo se contentait d’un rôle de promoteur dans Fatal Fury: City of the Wolves. Certes, il est accessible en tant que combattant, mais seulement dans des combats rapides. Mais SNK compte bien approfondir l’implication du footballeur dans le lore de son jeu.

Grâce à la mise à jour CR7, Cristiano Ronaldo bénéficie désormais d’un scénario inédit. En devenant un personnage jouable dans le mode Arcade et Episodes of South Town (EOST), les joueurs le verront alors arpenter les rues de South Town à la recherche d’un jeune protégé, tout en perfectionnant ses techniques de combat. Ce nouveau chapitre lui offre un arc narratif cohérent, plus en phase avec la tradition des personnages emblématiques de la saga.

Pour accompagner cette mise à jour, SNK a également ajouté un morceau original, Fury (Siuuu), produit par le DJ brésilien Alok. Ce thème dynamique accompagne les cinématiques de la campagne CR7 et rejoint le jukebox du jeu. Vous pouvez apprécier la bande-annonce de la mise à jour dans la vidéo ci-dessous :

En parallèle de ce contenu narratif, SNK a profité de la mise à jour pour apporter plusieurs améliorations techniques. Les joueurs sur PlayStation 5 bénéficient désormais du support du Variable Refresh Rate (VRR) ainsi que d’un mode 120 Hz pour les écrans compatibles. Enfin, des personnages ont reçu une balance de mouvements, notamment Rock, Vox Reaper, Kevin, Hotaru, Hokutomaru, Billy, Mai et Andy.

La mise à jour CR7 est disponible en téléchargement gratuit dès le 15 juillet 2025.