Elden Ring sortira-t-il un jour sur Switch 2 ? Kadokawa rassure les joueurs  

Quand la Nintendo Switch 2 a été annoncée en 2025, Nintendo a mentionné un AAA comme principal argument de vente : Elden Ring. Malheureusement, la firme du plombier italien reste encore muet quant à une éventuelle date de sortie du jeu, un an après le lancement de sa console hybride. Il aura fallu attendre la prise de parole de Kadokawa, la maison-mère de FromSoftware, pour savoir quelques bribes d’espoir…

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Une sortie en 2026 pour deux jeux Elden Ring sur Switch 2 confirmée

C’est dans son rapport de résultats financiers clos en mars 2026 que Kadokawa a dévoilé la bonne nouvelle. Selon la maison-mère de FromSoftware, le très attendu The Duskbloods reste toujours programmé pour 2026. Pour l’instant, la date de sortie précise du jeu reste toujours secrète. Néanmoins, cette déclaration affirme une chose : le développement du jeu n’est ni abandonné, ni retardé.

Le titre accompagnera également Elden Ring: Tarnished Edition, la version Switch 2 du jeu sorti en 2022. Il s’agit d’un partenariat particulièrement important pour Nintendo, puisque FromSoftware n’avait plus développé d’exclusivité majeure pour une console de la firme depuis plusieurs années. D’ailleurs, Nintendo participera activement à la distribution et à la communication autour du projet.

“FromSoftware devrait contribuer [aux résultats de cette année] avec Elden Ring Tarnished Edition”, déclare Kadokawa dans son communiqué. “Avec le titre inédit The Duskbloods, les deux jeux sortiront pour 2026 sur Nintendo Switch 2. Nous nous efforcerons d’élargir davantage la communauté de fans à travers le monde.”

Que nous réserve The Duskbloods ?

Pour rappel, The Duskbloods est un titre exclusif à la Nintendo Switch 2. Les joueurs incarnent des “Bloodsworn”, des guerriers liés à un mystérieux pouvoir sanguin. Mettant fortement l’accent sur le multijoueur, les parties pourront accueillir jusqu’à huit joueurs dans des affrontements PvPvE où exploration, coopération et combats entre joueurs se mélangeront.

Il conservera également les éléments de gameplay et les caractéristiques clés des jeux Soulslike qui ont fait la renommée de FromSoftware. Le studio évoque également un système narratif influencé par “l’histoire sanguine” des personnages, ce qui pourrait modifier certaines capacités ou orientations de gameplay selon les choix du joueur.

Hidetaka Miyazaki, le papa de Dark Souls, est aux commandes de The Duskbloods. Il a d’ailleurs tenu à rassurer les fans que, malgré l’orientation plus compétitive de ce jeu, le studio n’abandonne pas pour autant les expériences solo narratives qui ont fait sa réputation.