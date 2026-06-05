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Supermicro AMD Helios : un nouveau bond performant pour l’IA à grande échelle

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 5 juin 2026
Temps de lecture 1 minute
Supermicro AMD Helios booste l'efficacité des centres IA à grande échelle.

Le secteur de l’intelligence artificielle évolue rapidement. Pour répondre aux besoins croissants, Supermicro lance la plateforme AMD Helios. Ce rack nouvelle génération accélère le déploiement et l’efficacité des centres de données dédiés à l’IA. Découvrons les atouts majeurs de cette innovation, spécialement conçue pour offrir puissance et flexibilité à grande échelle.

Présentation de la plateforme Supermicro AMD Helios au Computex

La plateforme Supermicro AMD Helios vient d’être dévoilée pendant le salon Computex. Avec cette présentation, Supermicro marque un nouveau pas dans les solutions d’IA prêtes à l’emploi. Conçue en étroite collaboration avec AMD, la solution attire déjà l’attention des professionnels du secteur. Elle offre à la fois fiabilité et évolutivité pour différentes tailles de data centers.

Une architecture rack optimisée pour l’IA à grande échelle

Ce nouveau rack utilise l’architecture DCBBS entièrement pensée pour l’IA. Sa configuration modulable s’adapte aussi bien à un seul rack qu’à des clusters massifs. Helios permet de gérer des tâches exigeantes comme la formation de modèles IA ou l’inférence. Grâce à une approche ouverte, il offre une grande simplicité de déploiement tout en restant évolutif selon les besoins.

Des performances et une efficacité accrues grâce à AMD Instinct

Supermicro AMD Helios se distingue par ses performances. Il incorpore jusqu’à 72 GPU AMD Instinct MI455X et la toute dernière génération de processeurs AMD EPYC. Le système bénéficie également des réseaux AMD Pensando et de la plateforme logicielle ROCm. Cette union garantit des calculs plus rapides, une meilleure gestion de l’énergie et une sécurité renforcée pour les charges de travail intenses.

En conclusion, la plateforme Supermicro AMD Helios est une étape clé dans l’optimisation de l’IA à grande échelle. Elle offre une puissance de calcul jamais vue, une sécurité avancée et une flexibilité remarquable. Supermicro affirme ainsi son leadership dans l’infrastructure d’IA et aide les entreprises à gagner en efficacité. L’innovation continue pour répondre aux défis du numérique.

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il y a 3 heuresDernière mise à jour: 5 juin 2026
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