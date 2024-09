Les nouveaux serveurs X14 de Supermicro boostent les performances

Supermicro introduit de nouveaux modèles de serveurs X14, optimisés pour des performances maximales, grâce aux derniers processeurs Intel Xeon 6900 avec P-Cores. Ces serveurs promettent des avancées considérables pour le cloud, l’IA, le HPC et les technologies de périphérie. Découvrons les détails de ces innovations et leurs bénéfices pour les centres de données modernes.

Des serveurs X14 optimisés pour des performances maximales

Plus de 15 familles de serveurs de la série X14 de Supermicro ont été mises à niveau. Ces serveurs supportent désormais les derniers GPU et une mémoire à bande passante élevée. Ils intègrent aussi des processeurs Intel Xeon 6900 avec P-Cores. Ces nouveaux systèmes répondent aux besoins des centres de données modernes, des entreprises et des fournisseurs de services.

Les nouvelles technologies intégrées aux serveurs X14

Supermicro a inclus les technologies les plus récentes dans la série X14 :

Support des GPU de nouvelle génération

Memoires à bande passante plus élevée

PCIe 5.0 et stockage EDSFF (E1.S et E3.S)

Refroidissement liquide direct sur puce

Ces innovations permettent une densité de calcul élevée et une performance maximale, indispensable pour les tâches les plus exigeantes comme l’IA et le HPC.

Les familles de serveurs X14 adaptées à chaque besoin

La série Supermicro X14 comprend plusieurs catégories distinctes :

Plateformes optimisées pour les GPU : pour l’entraînement à l’IA, LLM et HPC.

: pour l’entraînement à l’IA, LLM et HPC. Multi-nœuds à haute densité de calcul : FlexTwin, SuperBlade, GrandTwin.

: FlexTwin, SuperBlade, GrandTwin. Montages en rack Hyper : configurations d’E/S et de stockage flexibles pour une grande évolutivité.

Chaque famille est conçue pour répondre à des besoins spécifiques, allant des tâches de calcul intensif aux applications de cloud et de virtualisation.

En conclusion, Supermicro continue de se positionner en leader avec ses nouveaux serveurs X14. En intégrant les dernières technologies, ces serveurs offrent des performances et une efficacité optimales. Ils permettent aux entreprises de répondre à des besoins de calcul variés, tout en améliorant la flexibilité et la gestion des charges de travail.

