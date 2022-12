Apple : xrOS est le nouveau nom du système d’exploitation de son casque de réalité mixte

Apple s’apprête à lancer son premier casque de réalité mixte (réalité virtuelle + réalité augmentée). Précédemment, nous apprenions que le système d’exploitation de ce nouveau produit se nommerait « realityOS ». Finalement, Mark Gurman vient de dévoiler à travers un nouveau rapport que la firme à la pomme l’aurait renommé « xrOS ». À titre d’information, l’annonce du casque est attendue pour le mois de janvier 2023.

En novembre 2022, Mark Gurman est venu partager de nouvelles informations sur le premier casque de réalité mixte d’Apple, supposément nommé Reality Pro. Nous apprenions ainsi que le produit était en cours de finalisation, et que l’entreprise envisageait de lancer son propre metaverse ou encore un service vidéo pour lire des « contenus 3D » en réalité virtuelle.

Le journaliste de chez Bloomberg est de retour avec un autre rapport au sujet de ce casque de réalité mixte signé Apple. Mark Gurman a en effet déclaré : « En interne, la société a récemment changé le nom du système d’exploitation, qui est passé de realityOS à xrOS ». Nous apprenons au passage que ces informations proviennent de personnes proches du projet.

Dans les détails, Mark Gurman explique que xrOS serait l’abréviation de XR, soit « extended reality », en français « réalité étendue », généralement utilisée pour désigner la réalité augmentée et la réalité virtuelle ; et OS, toujours pour « operating system », soit « système d’exploitation ». Nous sommes donc bel et bien en face d’un système d’exploitation pour un casque de réalité mixant réalité virtuelle et réalité augmentée.

Pour rappel, le casque de réalité mixte d’Apple devrait coûter dans les 2 000 dollars. À l’intérieur, nous retrouverions beaucoup de technologies de pointe, dont un système de reconnaissance biométrique de l’iris, une fonctionnalité de suivi du regard, 14 caméras ou encore un écran externe pour montrer à ses proches ou collègues ce que vous voyez.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : La période d’arrivée du casque de réalité mixte d’Apple se précise !