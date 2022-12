Pixel 7 et 7 Pro : Google lance son VPN gratuit sur ses derniers smartphones !

Les Pixel 7 et 7 Pro viennent de s’agrémenter d’une nouveauté très intéressante, et surtout gratuite : un VPN. Google vient en effet de tenir la promesse faite durant l’évènement de lancement de ses derniers smartphones. Les utilisateurs de ces modèles, dont les Français, peuvent ainsi profiter du VPN du service Google One sans frais durant une période de 5 ans.

Lors de la conférence Made by Google d’octobre 2022, Google est venu annoncer les Pixel 7 et 7 Pro. Outre les nouveautés matérielles, la firme américaine annonçait une bonne nouvelle : l’accès gratuit à son VPN d’ici la fin de l’année. Vous l’aurez donc compris, c’est désormais disponible !

Le site spécialisé 9to5Google vient en effet de relayer que le VPN proposé par Google via son abonnement Google One était maintenant disponible gratuitement pour les utilisateurs de Pixel 7. Il est ainsi possible de crypter vos données de navigation sur le web ou encore changer de localisation afin d’accéder par exemple au catalogue étranger de plateforme de streaming ou services web.

Dans les détails, le service de VPN offert aux utilisateurs de Pixel 7 est le même que celui dont profitent les abonnés à l’offre 2 To de Google One (commercialisée à 9,99 euros par mois). Cependant, ce gentil cadeau de Google n’est pas éternel. Le service de réseau privé virtuel sera en effet disponible uniquement pendant une période de 5 ans.

Pour vérifier si la fonctionnalité a été déployée sur votre Pixel 7, il suffit d’ouvrir l’application Google One. Dès lors, vous devriez voir que le VPN est disponible. L’onglet « Avantages » permet au passage d’en apprendre plus sur cette nouveauté. À noter, il est aussi possible d’activer le VPN par le biais des réglages rapides ou en accédant aux Paramètres (Réseau et interne > VPN).

Outre la France, une flopée de pays peut profiter du VPN gratuit de Google sur Pixel 7 et 7 Pro : Allemagne, Australie, Australie, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Islande, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Taiwan et Royaume-Uni.

