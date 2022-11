Pixel 7a : voici le design du prochain smartphone abordable Google

Après les Pixel 7 et 7 Pro, un nouveau smartphone devrait être annoncé dans les mois à venir par Google : le Pixel 7a. D’ailleurs, des rendus viennent de dévoiler le design de ce modèle abordable. Sans grande surprise, nous retrouvons des courbes similaires à celles des deux modèles lancés en octobre dernier.

Une nouvelle fois, OnLeaks vient de partager des rendus 3D d’un smartphone prochainement commercialisé. Cette fois-ci, le leaker est venu dévoiler le design du Google Pixel 7a, en partenariat avec le site Smartprix.

Sans grande surprise, la firme américaine est venue apporter le design des Pixel 7 au prochain modèle de la gamme « a ». Le Pixel 7a arbore ainsi un dos unicolore, contrairement au bicolore des Pixel 6 ; un module photo avec un revêtement métallisé (précédemment du verre) ; et un logo Google argenté. Ces deux derniers changements apportent ainsi un aspect plus premium.

Dans les détails, le rapport mentionne que le Pixel 7a aurait les dimensions suivantes : 152,4 x 72,9 x 9,0 mm (10,1 mm avec le module photo). En bref, ce modèle abordable est 0,2 mm plus haut, 1,1 mm plus large et 0,1 mm plus épais. Cela ne devrait cependant pas enlever à cette gamme son aspect compte.

Au niveau des coloris, nous apprenons que le Pixel 7a serait proposé en version blanche et gris foncé. Adieu donc la teinte verte du Pixel 6a. Sur le côté droit, nous retrouvons les boutons de volume et de verrouillage ; à gauche le tiroir SIM ; et en bas le port USB-C accompagné des grilles de haut-parleurs. La prise jack 3,5 mm est une nouvelle aux abonnés absents.

Pour rappel, le Pixel 7a et le premier smartphone pliable de Google devraient arriver durant le premier semestre 2023. Le plus probable est une annonce durant le prochain évènement annuel dédié aux développeurs, la Google I/O. Ce dernier se tient généralement en mai.

