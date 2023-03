Pixel : la mise à jour de mars 2023 est disponible, voici les nouveautés

Google est de retour avec une nouvelle mise à jour pour ses smartphones Pixel. L’entreprise est en effet venu déployer une « Pixel Feature Drop » en ce mois de mars 2023 sous le numéro de version Android 13 QPR2. Découvrez dans notre article toutes les nouveautés.

Google a été timide en nouveautés pour ses Pixel depuis quelques mois. En effet, la dernière « Pixel Feature Drop » date de décembre 2022. Nous venons finalement de voir arriver la première de 2023, avec plus précisément le déploiement d’Android 13 QPR2.

Pour commencer, le site 9to5Google mentionne quelques changements visuels dans le centre de notification. Nous découvrons ainsi l’arrivée d’une d’une grande horloge numérique dans le coin supérieur gauche de l’écran quand les paramètres rapides sont déployés. En plus de cela, le pourcentage de batterie de cet espace a été modifié par un jour et une heure. Il est ainsi possible de savoir jusqu’à quand le smartphone pourra fonctionner.

Concernant les nouvelles fonctionnalités apportées par la mise à jour Pixel Feature Drop de mars 2023, il est tout d’abord souligner que les Pixel 7 peuvent prendre en charge deux eSIM. Pour le Pixel 6 Pro, une option permet maintenant de faire passer la définition d’affichage à du 1080p au lieu du traditionnel 1440p. Il est ensuite annoncé que la fonction photo Vision de nuit est maintenant plus rapide grâce à de nouveaux algorithmes optimisés pour la puce Tensor de Google.

Durant les prochaines semaines, les possesseurs de Pixel 6 Pro et 7 Pro auront l’occasion de remplacer leur clé de voiture par leur smartphone. La mise à jour apporte ensuite Direct My Call aux Pixel 4a, 4a 5G, 5 et 5a ; préinstalle l’application Health Connect sur tous les Pixel compatibles ; et étend Hold for me (Patienter pour moi en français) au Japon. Pour rappel, la fonctionnalité était auparavant réservée aux États-Unis, à l’Australie et au Canada.

Pour finir, At a Glance (Aperçu) ajoute une fonctionnalité de minuterie affichant les timers lancés depuis les écrans et haut-parleurs Nest (non compatible avec le Google Home Max). Google Assistant envoie d’ailleurs une notification permettant de les arrêter ou d’ajouter une minute. Parmi les nouveautés plus discrètes, la mise à jour des Pixel ajoute 21 nouveaux émojis ainsi que le patch de sécurité de mars 2023 (corrigeant 46 failles de sécurité).

