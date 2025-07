Moon Surgical : une avancée majeure booste la chirurgie connectée

Moon Surgical, acteur majeur en innovation chirurgicale, marque un tournant avec une double autorisation FDA. Sa plateforme Maestro™ bénéficie désormais de nouvelles options de connectivité et d’outils alimentés par l’IA. Ces avancées promettent une chirurgie plus efficace et connectée. Découvrons comment ces nouveautés améliorent le bloc opératoire.

La connectivité Wi-Fi et 5G : un atout pour Maestro Insights

Grâce à la nouvelle connectivité Wi-Fi et 5G, les utilisateurs du système Maestro™ accèdent à Maestro Insights en temps réel. Cette plateforme en cloud permet un échange de données fluide et sécurisé. Les équipes chirurgicales peuvent suivre leur activité, surveiller les progrès et optimiser l’organisation des blocs opératoires.

Ainsi, les administrateurs bénéficient d’informations précises pour améliorer la planification et la gestion des ressources. Cette connectivité représente donc un vrai atout pour l’ensemble des établissements de santé.

ScoPilot : un contrôle intelligent grâce à l’intelligence artificielle

Autre nouveauté, ScoPilot devient la première application d’IA physique intégrée à la plateforme Maestro™. Elle assure un contrôle automatique et précis du laparoscope, répondant aux mouvements du chirurgien.

La FDA vient d’approuver un plan de contrôle des changements préétablis pour ScoPilot. Moon Surgical peut désormais tester et déployer plus rapidement des mises à jour, rendant le produit toujours plus performant. Cette évolution accélère les progrès dans le domaine de la chirurgie assistée par intelligence artificielle.

Impact des autorisations FDA sur l’innovation chirurgicale

Ces autorisations FDA marquent un pas décisif pour la robotique médicale. Elles ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de gestion des opérations et des ressources. Avec Maestro™ et ScoPilot, Moon Surgical propose une chirurgie mini-invasive plus sûre, flexible et rentable.

L’entreprise affirme ainsi sa position de leader dans la transformation numérique du bloc opératoire, tout en répondant aux besoins actuels des hôpitaux et des patients.

En résumé, Moon Surgical accélère la modernisation des blocs opératoires avec Maestro™ et ScoPilot. L’intégration de la connectivité et de l’IA permet un suivi précis des performances et une innovation continue. Ce tournant technologique pose les bases d’une gestion chirurgicale plus performante et tournée vers l’avenir.

