NieR: Automata débarque dans The First Descendant

Et une nouvelle licence, une ! Après avoir conquis le monde d’Eve dans Stellar Blade, NieR: Automata s’apprête à entrer dans l’univers du looter-shooter en rejoignant The First Descendant par le biais d’un énième crossover. Entre skins iconiques et bonus anniversaires, Nexon espère frapper fort pour la deuxième année de son jeu. On vous dit tout !

The First Descendant x Nier: Automata : ce qu’il faut savoir

The First Descendant, le jeu de tir Nexon, souffle sa première bougie cette année. Pour marquer l’occasion, le studio a organisé le Descendant Fest 2025, livestream durant lequel il a levé le voile sur les grandes lignes de la saison 3 de The First Descendant. Baptisée Breakthrough, cette dernière sortira officiellement le 7 août 2025 et apportera une pléthore de nouveaux contenus. Parmi ces derniers, il y a Nell, une nouvelle Descendant dotée de pouvoirs télékinétiques. Mais c’est surtout le partenariat avec NieR: Automata qui a créé la hype chez la communauté de First Descendant.

Le crossover met en avant deux figures emblématiques de l’univers de Yoko Taro : 2B et A2. Ces héroïnes iconiques débarqueront dans The First Descendant sous forme de skins, accompagnées de leurs animations caractéristiques dans NieR: Automata. Même la fameuse version « endommagée » de 2B sera de la partie.

Appréciez l’annonce de la collaboration entre The First Descendant et NieR: Automata dans le trailer ci-dessous :

De contenus supplémentaires pour les prochains mois

En parallèle, Nexon ne se contente pas de ce crossover. Dès le 3 juillet, une infographie officielle sur les joueurs sera disponible sur le site web du jeu. Cette dernière présentera les statistiques globales et personnelles de l’année écoulée. De plus, grâce à une collaboration avec Spotify, les joueurs pourront écouter la bande originale du jeu sur la plateforme de streaming. Deux nouvelles peintures arriveront également après la mise à jour du 3 juillet.

Pour les plus impatients, Nexon a annoncé qu’une démo de Breakthrough sera disponible le 24 juillet, avec Nell en tant que personnage jouable. Un nouveau raid nommé Champ de Colosses sera également au menu, débloquant le combat contre un puissant boss nommé Wall Crasher. Enfin, les joueurs pourront traverser la carte d’Axion avec un nouveau Hover Bike.

En guise de bonus, une application mobile compagnon arrivera sur iOS et Android pour The First Descendant. Cette dernière permettra aux joueurs de suivre leur progression, de gérer les Descendants et de recevoir des alertes de jeu. Nexon promet par ailleurs de continuer à déployer plus de fonctionnalités interactives dans les futures mises à jour.

Avec tout ce beau monde réuni, Nexon semble bien décidé à séduire un public toujours plus large avec The First Descendant. En attendant, voici la bande-annonce de présentation de la nouvelle saison :