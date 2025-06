Stellar Blade explose les compteurs en dépassant les 3 millions d’exemplaires vendues

Un an d’existence, et le phénomène Stellar Blade ne cesse d’attirer de plus en plus de joueurs. Après un lancement réussi sur PS5, le jeu d’action de Shift Up arrive sur PC et dépasse déjà toutes les attentes. Moins de trois jours après sa sortie sur Steam, le titre a franchi la barre du million d’exemplaires vendus, et déjà 3 millions de ventes dans le monde.

“Merci pour les 3 millions” – Shift Up

Lancé le 11 juin 2025 sur PC, Stellar Blade a connu un démarrage spectaculaire. Selon les données partagées par Shift Up, le jeu a atteint le million d’unités vendues en à peine 72 heures. À titre de comparaison, la version PS5 avait mis près de deux mois pour franchir ce même seuil.

Ce succès commercial propulse également le total des ventes du jeu – toutes plateformes confondues – à plus de 3 millions d’exemplaires. Par ailleurs, la version Steam a enregistré un pic de 192 078 joueurs simultanés, selon SteamDB. Les chiffres de Stellar Blade dépasse ainsi tous les précédents records établis par des jeux solo publiés par Sony sur la plateforme.

Alors, à quoi doit-on ce succès phénoménal ? Selon Shift Up, le boom des ventes sur PC est notamment attribué à l’énorme engouement du public chinois. En effet, la version PC de Stellar Blade propose un doublage intégral en mandarin, avec un prix bien plus abordable localement. Imaginez : il coûte environ 38 dollars en Chine, contre 60 dans d’autres régions du monde !

Et qui dit Stellar Blade dit Eve, et qui dit jolie protagoniste dit…mod ! Avec l’entrée du jeu sur PC, la scène du modding n’a pas tardé à s’animer. En moins de deux jours, les 30 mods adultes les plus populaires du jeu ont été téléchargés plus de 351 000 fois sur Nexus Mods. Ce chiffre rivalise déjà avec le total cumulé sur huit ans de mods NSFW pour NieR: Automata, auquel Stellar Blade est souvent comparé pour son héroïne 2B.

Avec un lancement PC plus que réussi, Shift Up peut se targuer d’avoir frappé un grand coup avec Stellar Blade. Souhaitons-lui bonne chance pour ses prochains projets.