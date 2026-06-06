Infosys intelligence artificielle tennis : une expérience fan exceptionnelle

L’innovation occupe une place centrale dans le monde du tennis. Aujourd’hui, Infosys et la LTA franchissent une nouvelle étape grâce à l’intelligence artificielle. À l’occasion des HSBC Championships 2026, les deux partenaires offrent aux fans une expérience enrichie, interactive et personnalisée. La technologie transforme la façon de suivre et de comprendre les matchs, tout en respectant l’esprit du sport.

Infosys, spécialiste mondial des technologies numériques, s’associe à la Lawn Tennis Association pour révolutionner le tennis britannique. Leur partenariat repose sur l’intégration de l’IA à chaque étape de la saison sur gazon. Ainsi, les passionnés découvrent une plateforme unifiée et interactive pour suivre chaque instant des tournois. L’objectif est clair : rendre le tennis plus attractif et accessible à tous.

Des innovations pour une expérience immersive des fans de tennis

L’édition 2026 des HSBC Championships propose de nombreuses nouveautés :

Le Match Centre présente scores en direct, profils de joueurs, statistiques et tableaux mis à jour en temps réel.

présente scores en direct, profils de joueurs, statistiques et tableaux mis à jour en temps réel. Les commentaires IA , basés sur des données fiables, rendent chaque match plus vivant et compréhensible.

, basés sur des données fiables, rendent chaque match plus vivant et compréhensible. Grâce à la personnalisation, chaque fan reçoit des contenus adaptés à ses intérêts et à ses favoris.

Les sondages en ligne facilitent l’interaction avec d’autres supporters pendant les matchs.

Les analyses head-to-head aident à mieux visualiser les dynamiques de chaque rencontre.

Avec toutes ces nouveautés, suivre un match devient une expérience unique et participative.

AI et données : les nouvelles clés de l’analyse des matchs

Grâce à l’intelligence artificielle, l’analyse des performances des joueurs devient précise et rapide. Les supporters disposent d’outils pour comparer les styles et voir l’évolution du score. Les contenus générés par l’IA sont supervisés pour garantir leur fiabilité. De plus, la Fan Zone offre une immersion totale avec Rally, un humanoïde IA, et le VR Tennis. Ainsi, petits et grands peuvent participer, interagir et rêver en s’immergeant dans l’univers du tennis.

Pour conclure, le partenariat entre Infosys et la LTA transforme l’expérience des fans. En combinant tradition et technologies avancées, le tennis devient plus accessible, personnalisé et passionnant. L’intelligence artificielle ouvre la voie à une nouvelle ère d’engagement et de partage pour tous les amoureux du sport.

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