Huawei aviation solutions : des aéroports plus sûrs et performants

L’avenir de l’aviation prend un nouveau tournant avec Huawei aviation solutions. Lors de la Passenger Terminal Expo 2025 à Madrid, Huawei a dévoilé cinq innovations. Ces solutions veulent rendre les aéroports plus intelligents, plus efficaces et surtout plus sûrs. Découvrons ensemble comment ces technologies transforment l’expérience côté passagers et professionnels.

Les innovations Huawei pour la gestion intelligente des aéroports

La première nouveauté : le centre d’opération intelligent (CIO) pour aéroports. Cet outil offre une vue d’ensemble de toutes les opérations. Il relie plus de 30 systèmes de gestion. Grâce à cette synergie, les équipes prennent des décisions plus rapidement, tout en anticipant les risques. Les ressources se déploient à l’avance, améliorant la sécurité et fluidifiant l’expérience des voyageurs.

Sécurité renforcée avec la détection par fibres optiques de Huawei

Assurer la sécurité des passagers est une priorité. Avec sa solution de sécurité périmétrique par détection fibre, Huawei détecte précisément toute intrusion. Cette technologie fonctionne même par mauvais temps. Les algorithmes d’intelligence artificielle réduisent les fausses alertes. Ainsi, les aéroports peuvent prévenir les incidents et garder un environnement sûr pour tous.

Cloud et intelligence artificielle au service de l’aviation

Huawei mise sur le cloud et l’IA pour moderniser l’aéroport. Les services migrent vers le cloud, garantissant une disponibilité de 99,99%. La récupération des données se fait en quelques minutes. La plateforme de gestion intelligente améliore la qualité des informations grâce à une gouvernance avancée des données. L’intelligence artificielle propose aussi des modèles ouverts et compatibles avec les besoins des compagnies aériennes.

En résumé, Huawei aviation solutions transforme la gestion et la sécurité des aéroports. Grâce à l’IA, au cloud et à des réseaux ultra-performants, les passagers et les professionnels bénéficient d’un environnement plus fluide et sécurisé. Les applications concrètes s’étendent déjà à plus de 210 aéroports et compagnies à travers le monde. L’innovation prend son envol avec Huawei, pour une aviation toujours plus intelligente.

Lisez notre dernier article tech : Voici Star Wars : Zero Company, le nouveau jeu solo au tour par tour d’EA