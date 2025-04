Voici Star Wars : Zero Company, le nouveau jeu solo au tour par tour d’EA

Et si vous pouviez commander votre propre escouade de clones dans l’enfer de la Guerre des Clones ? C’est exactement ce que vous propose Star Wars: Zero Company, le nouveau jeu signé EA et Bit Reactor. Cette fois, l’action et le bourrin laisse place à la stratégie, car le titre propose un gameplay tactique au tour par tour en solo.

Voir aussi : Marathon : Bungie dévoile son prochain jeu de tir et d’extraction futuriste

Star Wars: Zero Company, de quoi ça parle ?

Après avoir conquis les fans de Star Wars avec Jedi: Survivor, EA revient aux fondamentaux avec un nouveau jeu, intitulé Star Wars: Zero Company. Dévoilé en grande pompe juste avant le Star Wars Celebration Japan, il est développé par Bit Reactor en partenariat avec Lucasfilm Games et Respawn Entertainment. Ce dernier, déjà connu pour son excellent travail sur Jedi: Fallen Order et Jedi: Survivor, promet déjà une chose : le jeu réserve du lourd. Et ce, même s’il n’y aura pas d’action en temps réel.

Le concept de Star Wars: Zero Company est simple : une guerre galactique, une escouade, et des choix. Se déroulant en pleine guerre des Clones, le jeu vous place aux commandes d’une escouade d’élite au sein de l’armée des clones. Sauf que, cette fois, pas de gameplay à la sauce musô où vous allez foncer tête baissée vers l’ennemi. Ici, chaque membre de votre équipe est un opérateur non conventionnel, avec ses compétences uniques et sa personnalité propre.

Star Wars: Zero Company adopte une approche stratégique au tour par tour dans un format solo narratif. Planification, anticipation et décisions lourdes seront donc les mots-clés pour gagner vos combats et progresser dans le jeu. En résumé, Zero Company propose un mélange de tactique militaire et immersion Star Wars, soutenu par une ambiance fidèle à l’univers.

Plateformes et sortie

Le jeu est en développement pour PC, PS5 et Xbox Series X|S. Pour le moment, EA n’a pas encore annoncé sa date de sortie ni son prix. Toutefois, le studio prévoit de présenter les premiers détails du jeu lors de l’événement Star Wars Celebration au Japon le 19 avril prochain.

Restez à l’écoute !