Acer : Révolution gaming – Les moniteurs de demain sont là !

Acer dévoile deux nouveaux moniteurs gaming de la gamme Predator qui promettent de révolutionner l’expérience des gamers les plus exigeants. Grâce à cela, les modèles Predator X32 X2 et X27U X1 bénéficient de la technologie d’affichage QD-OLED. Celle-ci fait le pont entre l’efficacité énergétique et une performance visuelle sans compromis.

Acer : Technologie et performance

Les moniteurs Predator X32 X2 et X27U X1 exploitent l’alliance entre l’OLED et les points quantiques pour offrir des visuels de jeu d’une clarté inégalée. Avec une résolution allant jusqu’à la 4K et des temps de réponse ultra-rapides de 0,03 ms, ces écrans sont conçus pour les gamers professionnels à la recherche de fluidité maximale. Le taux de rafraîchissement est de 240 Hz. La technologie AMD FreeSync™ Premium Pro couple le taux de rafraîchissement de 240 Hz pour assurer une expérience de jeu sans tearing ni stuttering, même en HDR.

Moniteurs predator ACER QD-OLED

Acer poursuit son engagement en faveur de l’innovation avec ces produits. Le Predator X32 X2 brille par sa dalle QD-OLED UHD de 31,5 pouces offrant une immersion totale grâce à une précision visuelle époustouflante. Ce modèle est adapté aux utilisateurs à la recherche d’une immersion cinématographique. Il se démarque par sa grande diagonale et sa fidélité colorimétrique.

De son côté, le Predator X27U X1 de Acer est un peu plus compact, mais conserve sa rapidité et fluidité avec une dalle WQHD de 26,5 pouces. Sa fonction de commutation dynamique permet une utilisation polyvalente. Elle s’adapte instantanément aux besoins grâce au basculement entre 240 Hz et 60 Hz via DisplayPort.

Pour une expérience utilisateur inégalée

Ces moniteurs Acer ne se bornent pas à offrir des performances visuelles. Ils sont certifiés VESA DisplayHDR™ True Black 400 et offrent un taux de contraste de 1 500 000:1. Ainsi, ils garantissent des noirs profonds et des couleurs éclatantes. Ils sont compatibles avec les consoles nouvelle génération et les PC haut de gamme grâce à leurs interfaces HDMI 2.1 et DisplayPort. Ainsi, ils s’adaptent à toutes vos configurations.

Le confort n’est pas en reste avec un pied ergonomique ajustable, la technologie BlueLightShield™ Pro pour réduire la fatigue oculaire, et des fonctions PiP et PbP pour une utilisation multitâche.

En somme, Acer redéfinit ici l’expérience de jeu avec ses moniteurs Predator X32 X2 et X27U X1. Ces écrans sont conçus pour repousser les limites du gaming. Les joueurs comme les multitâches y trouveront leur compte. Qu’attendez-vous pour découvrir ces bijoux technologiques ? Partagez vos impressions et votre expérience avec nous !