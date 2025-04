TUTO – Comment faire un Starter Pack avec ChatGPT ?

Ces derniers temps, les réseaux sociaux sont particulièrement animés. En effet, après la trend inspirée du style graphique du Studio Ghibli, qui transforme les photos en illustrations façon manga, la mode est actuellement aux Starter Packs ! Vous avez également vu ces montages photo et/ou ces fameuses figurines défiler sur vos réseaux sociaux. Cela vous plairait de créer le vôtre mais vous ne savez pas comment faire ? On vous l’explique dans ce tutoriel !

Les mots « starter pack » se traduisent par « pack de démarrage » en français. Cette tendance consiste à décrire une personne de façon humoristique à travers une série de photos qui la représente. Par exemple : ses vêtements, sa passion, ses habitudes ou encore ses traits de personnalité. En d’autres termes, c’est une manière de nous décrire, ou de nous présenter, à travers une figurine stylisée, soigneusement mise en scène.

En demandant à une IA de créer une figurine à notre image, souvent dans un style « cartoon 3D » ou inspiré de jouets rétro, on peut obtenir un faux packaging réaliste, complet avec accroche perforée, de notre alter ego miniature.

Vous connaissez probablement ChatGPT, l’intelligence artificielle d’OpenAI. Il vous est possible de créer votre figurine personnalisée avec cette IA en procédant comme suit :

Voici un premier exemple de prompt :

« Peux-tu me créer une image de type figurine de collection dans un emballage en plastique moulé avec fond cartonné, inspirée du style jouet vintage minimaliste. Le personnage est placé dans une boîte avec un fond (choisissez votre couleur) dans une mise en scène soignée et réaliste en cartoon 3D stylisé. En haut de la boîte, le texte en majuscules indique (choisissez un titre, un métier ou une description). En dessous, mettre (indiquer votre nom ou pseudo). Le personnage porte un haut (décrivez-le), un bas (décrivez-le), des chaussures (décrivez-le). À droite de la figurine, une zone « ACCESSOIRES » contient trois objets en moules individuels : (décrivez séparément les trois objets). L’image est vue de face, bien éclairée, avec un style propre, chaleureux et professionnel. Le rendu doit ressembler à un vrai jouet de collection prêt à être vendu en boutique, avec un style moderne, des formes douces et une typographie simple en (choisissez la couleur de la typographie). »