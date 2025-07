TUTO – Sécuriser son compte X (Twitter) : le guide essentiel pour maîtriser vos paramètres de confidentialité

Dans un monde où l’exposition numérique est constante, protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux devient une priorité. X, l’ex-Twitter, offre une multitude d’options pour contrôler qui peut voir vos publications, interagir avec vous ou accéder à vos données personnelles. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un créateur de contenu, comprendre et ajuster les paramètres de confidentialité est indispensable pour une expérience sereine et maîtrisée. Ce guide vous accompagne pas à pas pour transformer votre compte X en un espace sécurisé, adapté à vos préférences.

Comprendre la portée de votre compte X public

Par défaut, tout compte X est accessible à tous. Cela signifie que n’importe quel utilisateur peut consulter vos tweets, vous suivre sans autorisation et interagir librement avec votre contenu. Cette ouverture favorise la visibilité, mais elle peut aussi exposer à des interactions non désirées. Passer à un compte privé permet de filtrer les abonnés et de limiter l’accès à vos publications. Seuls les utilisateurs que vous approuvez pourront voir vos tweets et consulter votre profil.

Pour modifier vos paramètres de confidentialité sur mobile :

Ouvrez l’application X et accédez au menu de navigation en glissant la page d’accueil vers la droite.

Sélectionnez « Paramètres et assistance », puis « Paramètres et confidentialité ».

», puis « ». Une fois dans la section « Confidentialité et sécurité », choisissez « Audience et marquage ».

», choisissez « ». Par la suite, activez l’option « Protégez vos publications » en déplaçant le curseur vers la gauche.

Votre compte devient alors privé et vos tweets ne seront visibles que par vos abonnés approuvés.

Modifier les paramètres de confidentialité sur la version web

Si vous utilisez X depuis un ordinateur, la procédure est similaire :

Connectez-vous d’abord à votre compte.

Cliquez ensuite sur « Plus » dans le menu latéral, puis accédez à « Paramètres et assistance ».

» dans le menu latéral, puis accédez à « ». Sélectionnez « Paramètres et confidentialité », puis « Confidentialité et sécurité ».

», puis « ». Dans la section « Audience, médias et marquage », cochez la case « Protégez vos publications ».

Cette action rend votre compte privé instantanément, tout en conservant vos abonnés actuels. Les nouveaux abonnés devront obtenir votre approbation pour accéder à votre contenu.

Revenir à un compte X public en toute simplicité

Si vous souhaitez à nouveau rendre votre compte public, il suffit de suivre les mêmes étapes et de désactiver l’option « Protégez vos publications ». Tous vos tweets, y compris ceux publiés pendant la période privée, redeviendront visibles par tous. Il est donc conseillé de supprimer les publications sensibles avant de réactiver le mode public afin de préserver votre image et votre confidentialité.

Au fil du temps, certains tweets peuvent ne plus refléter vos opinions ou votre identité actuelle. Pour garder une timeline cohérente, il est utile de supprimer les publications obsolètes. Des outils comme TweetDeleter permettent de gérer efficacement votre historique, en supprimant les tweets qui ne correspondent plus à votre image. Cette démarche est particulièrement utile lors du passage d’un compte privé à public, pour éviter toute exposition non souhaitée.

Au-delà de la visibilité des tweets, X propose des réglages pour limiter les interactions et protéger vos données. Vous pouvez choisir de recevoir des messages privés uniquement de personnes que vous suivez, bloquer les contenus sensibles ou désactiver la géolocalisation dans vos publications. Ces options renforcent la sécurité de votre compte et vous permettent de personnaliser votre expérience selon vos besoins.

Et voilà, maintenant, vous savez comment sécuriser votre profil X. Si un jour, vous souhaitez supprimer votre compte, référez-vous à notre tutoriel sur comment se désinscrire de Twitter (X).