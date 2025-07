TEST Dyson Supersonic r : le sèche-cheveux pro passe à la vitesse supérieure

Quand Dyson annonce une nouvelle version de son sèche-cheveux iconique, forcément, on tend l’oreille. Avec le Supersonic r, la marque britannique ne cherche pas à tout réinventer, mais à aller droit au but : offrir un séchage rapide, puissant, et plus ergonomique. Pensé d’abord pour les salons, cet appareil au design radicalement revisité s’ouvre désormais au grand public, pour peu qu’on soit prêt à y mettre le prix. Nous l’avons testé au quotidien, cheveux lisses, courts et sans filtre. Voici notre verdict.

Design et ergonomie : un format repensé mais imparfait

Le Dyson Supersonic r change la donne avec une forme en “L” qui déroute au premier abord. L’idée ? Délester la main de tout poids superflu en déportant le moteur dans le bloc d’alimentation. Résultat : l’appareil est très léger en main, bien équilibré, et agréable à utiliser, même sur de longues sessions. On comprend rapidement que Dyson cible ici les professionnels, pour qui le confort au quotidien est essentiel.

Mais tout n’est pas parfait. Le bloc d’alimentation est énorme, presque disproportionné pour un usage domestique. Il rappelle plus un chargeur de PC qu’un accessoire de beauté. Autre point noir, le câble n’est pas rotatif, contrairement à celui de l’AirWrap. Cela limite un peu la liberté de mouvement, surtout si l’on coiffe l’arrière de la tête.

Enfin, les boutons de contrôle sont trop similaires. En usage quotidien, il est facile de se tromper entre température et vitesse. Un petit effort de différenciation tactile aurait été bienvenu. Le design est donc innovant, mais certains choix ergonomiques mériteraient un affinage.

Des performances de séchage bluffantes

Là où le Dyson Supersonic r impressionne vraiment, c’est sur le terrain de l’efficacité. Avec des cheveux courts et lisses, le temps de séchage passe de 5-6 minutes à seulement 3-4 minutes. Ce gain peut sembler modeste, mais il change clairement la routine du matin.

La raison de cette performance tient à deux éléments clés : la puissance du souffle et la température constante. Le flux d’air est à la fois fort et précis, ce qui permet de sécher rapidement sans passer dix fois sur la même mèche. L’appareil chauffe aussi très vite, et surtout il maintient une température homogène, sans pic brutal qui pourrait abîmer la fibre.

Mais cette puissance a un revers. Si l’on n’est pas attentif, le souffle peut être trop violent, au point de marquer certains cheveux avec des plis indésirables. Il faut donc bien positionner l’embout et garder la main légère, surtout sur les mèches de devant.

En somme, le Supersonic r fait exactement ce qu’on lui demande : sécher vite et bien. Mais il demande aussi un minimum de technique pour un résultat parfaitement lisse.

Accessoires : utiles mais un peu redondants

Le Dyson Supersonic r est livré avec plusieurs embouts magnétiques. Dans les faits, deux se démarquent réellement : l’embout de séchage classique et celui pour le lissage. Ce sont ceux que l’on utilise naturellement, car ils sont les plus efficaces et les plus intuitifs.

Les autres accessoires, comme le diffuseur ou le gentle air paraissent plus redondants, surtout avec des cheveux courts et lisses. Ils ajoutent un peu de polyvalence sur le papier, mais dans la pratique, ils restent souvent au fond du tiroir.

On sent que Dyson a voulu couvrir un large éventail d’usages professionnels, mais l’usage domestique reste très ciblé. Si l’on cherche un sèche-cheveux qui fait aussi office de styler, le Supersonic r ne sera pas le bon choix.

En revanche, pour un séchage simple et rapide, les accessoires livrés remplissent parfaitement leur rôle. Il faut juste ne pas s’attendre à une expérience de coiffure complète, comme avec un AirWrap.

Utilisation au quotidien : simplicité et limites

À l’usage, le Dyson Supersonic r affiche une grande simplicité d’utilisation. Il s’allume rapidement, chauffe en un clin d’œil, et son poids plume en main en fait un compagnon agréable. C’est un appareil qu’on utilise sans y penser, ce qui est déjà un bon point.

Mais cette simplicité cache quelques limites gênantes. D’abord, les boutons sont mal différenciés. Leur forme et leur position sont trop proches, ce qui entraîne régulièrement des erreurs en cours d’utilisation. On se retrouve à changer la vitesse au lieu de la température, ou inversement. Un marquage plus clair ou une texture différente aurait réglé ce détail frustrant.

Ensuite, malgré sa compacité apparente, l’appareil reste peu pratique à transporter. Le bloc d’alimentation prend beaucoup de place, et l’absence de câble rotatif limite la maniabilité dans certains gestes. C’est un produit pensé pour rester posé sur un plan de travail, pas pour voyager.

Enfin, même si aucun entretien n’a encore été nécessaire, le filtre semble bien protégé et peu exposé à la poussière. Un bon point pour la durabilité, à confirmer sur le long terme.

Le Supersonic r fait donc le job efficacement, mais n’a pas cette touche “premium” dans l’expérience utilisateur que l’on attendrait à ce prix.

Comparaison entre le Dyson Supersonic r et le Dyson AirWrap

Difficile de parler du Supersonic r sans le comparer à son cousin : le Dyson AirWrap (lire notre test). Ces deux appareils partagent un ADN commun, mais s’adressent à des besoins très différents.

Là où l’AirWrap mise sur la polyvalence, capable de lisser, boucler et coiffer grâce à ses multiples embouts, le Supersonic r va droit au but : sécher vite et efficacement. Il ne cherche pas à styliser, à créer du volume ou à sculpter des boucles. C’est un appareil de performance brute, taillé pour celles et ceux qui veulent un séchage rapide, net et sans fioritures.

Dans ce cadre-là, il surpasse l’AirWrap : le séchage est plus rapide, la chaleur plus constante, le flux d’air plus puissant. Mais il n’offre aucune alternative de coiffure. Pas de brosse soufflante, pas de cône pour les ondulations. C’est un vrai “one-trick pony”.

On choisira donc entre les deux selon ses priorités. Pour un séchage quotidien ultra efficace, le Supersonic r est un excellent choix. Pour un usage plus créatif ou pour varier les styles, l’AirWrap reste imbattable.

Conclusion : un séchage pro à prix fort

Le Dyson Supersonic r tient sa promesse. Il sèche vite, très vite, sans agresser les cheveux. Son design léger et son souffle puissant en font un outil redoutablement efficace au quotidien. Pour celles et ceux qui veulent un séchage rapide, net, sans compromis, c’est probablement l’un des meilleurs sèche-cheveux du marché.

Mais à 549 euros, on en attend plus. Pas d’expérience premium à l’ouverture, pas de fonctions de coiffage, des boutons peu ergonomiques et un bloc d’alimentation trop imposant : difficile de ne pas voir ces choix comme des manques, surtout à ce niveau de prix.

En clair, si votre priorité est un séchage express avec un rendu lisse, vous serez ravi. Si vous cherchez polyvalence, design raffiné et accessoire tout-en-un, l’AirWrap ou même un Supersonic classique restent des alternatives plus équilibrées.

Le Supersonic r n’est pas pour tout le monde, mais pour les bons profils, il sera difficile à battre.