Test Dyson Airwrap i.d. : le meilleur outil de coiffage mixte ?

Depuis plusieurs années, Dyson s’est imposé dans le monde du coiffage avec des innovations qui cassent les codes des sèche-cheveux et fers traditionnels. Le Airwrap i.d. ne déroge pas à la règle et promet de coiffer sans chaleur extrême grâce à l’effet Coanda. Une avancée technologique qui séduit autant les professionnels que les particuliers en quête d’un appareil capable de tout faire : sécher, lisser, boucler et donner du volume. Mais ces promesses tiennent-elles vraiment dans une utilisation quotidienne ? Nous avons testé le Dyson Airwrap i.d. pour voir s’il mérite sa place parmi les meilleurs outils de coiffage du marché.

Présentation du Dyson Airwrap i.d. : design, accessoires et innovation

Dyson ne se contente pas de suivre les tendances, il les crée. Avec l’Airwrap i.d., la marque réinvente le coiffage en misant sur une technologie unique et un design pensé pour une utilisation intuitive. Exit les températures extrêmes, place à l’effet Coanda, qui permet de styliser les cheveux avec de l’air et non de la chaleur excessive. Mais avant de parler performances, voyons ce que contient ce pack et à quoi il ressemble.

Un design premium et ergonomique

Dès l’ouverture de la boîte, on retrouve ce design signature que Dyson applique à tous ses produits. L’Airwrap i.d. testé ici est dans un coloris Pervenche/Topaze, une combinaison élégante qui change du classique gris et rose. L’appareil en lui-même est légèrement plus imposant qu’un fer à lisser traditionnel, mais sa prise en main est immédiate. Le manche est bien équilibré, les boutons tombent naturellement sous les doigts et tout est pensé pour une expérience utilisateur fluide.

Dyson ajoute aussi une connexion Bluetooth pour l’appairer avec l’application MyDyson, qui permet de configurer l’appareil selon son type de cheveux.

Un pack d’accessoires Dyson Airwrap i.d. complet pour toutes les coiffures

Le contenu du pack testé est particulièrement complet, avec six accessoires essentiels pour varier les styles :

Brosse de nettoyage du filtre : un petit outil pratique pour entretenir l’appareil et garantir une puissance optimale.

: un petit outil pratique pour entretenir l’appareil et garantir une puissance optimale. Brosse de lissage douce : idéale pour obtenir un fini lisse et soyeux sans frisottis.

: idéale pour obtenir un fini lisse et soyeux sans frisottis. Grande brosse volumisante : parfaite pour donner du volume et du mouvement aux cheveux fins.

: parfaite pour donner du volume et du mouvement aux cheveux fins. Rouleau conique Airwrap : conçu pour créer des boucles plus définies et proches des racines.

: conçu pour créer des et proches des racines. Rouleau long Airwrap de 40 mm : adapté aux cheveux longs pour des boucles plus larges et aériennes.

: adapté aux cheveux longs pour des boucles plus larges et aériennes. Embout de séchage lissant Coanda : permet d’éliminer les frisottis avant de coiffer.

: permet d’éliminer les frisottis avant de coiffer. Embout de séchage rapide : très utile pour pré-sécher les cheveux avant de passer au coiffage.

Ce qui frappe immédiatement, c’est que Dyson mise plus sur le coiffage que sur le séchage pur. Contrairement aux sèche-cheveux classiques, l’Airwrap i.d. ne privilégie pas la chaleur extrême, mais un flux d’air puissant pour styliser sans abîmer.

Caractéristiques techniques : un souffle puissant, mais une chaleur modérée

Le Dyson Airwrap i.d. n’est pas un sèche-cheveux classique et cela se ressent immédiatement. Là où un sèche-cheveux standard mise sur une puissance dépassant souvent les 2000 W, l’Airwrap i.d. fonctionne avec un moteur numérique Dyson V9 de 1300 W. Sur le papier, il est donc moins puissant en termes de chaleur, mais il compense avec un flux d’air impressionnant.

Une technologie pensée pour protéger les cheveux

L’un des arguments phares de Dyson, c’est l’effet Coanda, qui permet d’attirer et de coiffer les cheveux sans chaleur extrême. Concrètement, l’Airwrap envoie un courant d’air continu qui suit la surface des accessoires pour plaquer ou enrouler les mèches automatiquement. Résultat : moins de dommages thermiques et des cheveux plus brillants sur le long terme.

Ce choix se traduit aussi par une gestion intelligente de la température. L’appareil mesure la chaleur jusqu’à 40 fois par seconde pour éviter tout risque de surchauffe. En pratique, cela signifie qu’on peut coiffer sans jamais sentir une chaleur brûlante sur le cuir chevelu. Parfait pour les cheveux fragiles ou colorés.

Trois niveaux de puissance et de température

L’Airwrap i.d. propose :

Trois vitesses de souffle : pour adapter l’intensité de l’air selon la coiffure désirée.

: pour adapter l’intensité de l’air selon la coiffure désirée. Trois niveaux de température : dont un mode air froid pour fixer les coiffures.

Si vous venez d’un sèche-cheveux classique, il faut un petit temps d’adaptation. Le volume d’air est là, mais la chaleur reste bien plus douce qu’un appareil de 2000 W. On ne sent pas une sensation de chaleur intense, ce qui peut surprendre au début, mais c’est aussi ce qui fait la force du Dyson : il protège les cheveux tout en facilitant le coiffage.

Expérience utilisateur : une prise en main intuitive et une application utile (au début)

Dès les premiers essais, on se rend compte que le Dyson Airwrap i.d. est pensé pour être simple à utiliser. Contrairement à un fer à boucler ou à un lisseur, il n’y a pas besoin de manipuler les mèches manuellement : l’effet Coanda fait le travail à notre place en attirant naturellement les cheveux vers les embouts.

Un appareil simple à prendre en main

Le poids bien réparti et les boutons placés de manière intuitive permettent une utilisation fluide.

L’installation des embouts est très facile, grâce à un système magnétique qui permet de les clipser et de les retirer sans effort. Même en alternant entre plusieurs embouts, le passage de l’un à l’autre reste rapide et naturel.

L’application MyDyson : utile au début, oubliée après quelques jours

Autre argument de Dyson : la connexion Bluetooth et l’application MyDyson. En théorie, elle permet d’optimiser l’expérience utilisateur, notamment en :

Enseignant les bons gestes pour chaque coiffure.

pour chaque coiffure. Enregistrant des réglages personnalisés en fonction du type de cheveux.

en fonction du type de cheveux. Proposant des conseils pour entretenir l’appareil et les accessoires.

Dans la réalité, l’appli est vraiment utile pour les premiers jours. Elle aide à se familiariser avec l’appareil et à comprendre quel embout utiliser et comment bien s’y prendre. Mais après quelques essais, on prend le coup de main et on ne ressent plus vraiment le besoin d’ouvrir l’application.

Des accessoires efficaces pour des usages variés

Chaque embout a un usage bien précis, et après plusieurs tests, certains sortent vraiment du lot :

L’embout de séchage rapide est vraiment performant . Il préchauffe les cheveux en un temps record , sans jamais brûler. Contrairement à un sèche-cheveux traditionnel, on ne ressent pas une chaleur intense, mais un flux d’air puissant qui fait le travail aussi bien, voire mieux .

est . Il , sans jamais brûler. Contrairement à un sèche-cheveux traditionnel, qui fait le travail . La brosse de lissage douce fonctionne particulièrement bien sur les cheveux fins et légèrement ondulés . L’ effet Coanda plaque les mèches naturellement , ce qui évite l’usage d’un lisseur classique.

fonctionne particulièrement bien sur . L’ , ce qui évite l’usage d’un lisseur classique. Le rouleau conique Airwrap est idéal pour les boucles bien définies et tient mieux sur les cheveux longs.

est idéal pour et tient mieux sur les cheveux longs. Le rouleau long Airwrap de 40 mm est conçu pour des boucles plus larges et naturelles.

En revanche, on peut regretter l’absence d’un embout de séchage “classique” dans certains packs. Dyson met clairement l’accent sur le coiffage plutôt que le séchage, ce qui peut surprendre ceux qui cherchent avant tout un sèche-cheveux multifonction.

Personnellement, je l’utilise chaque matin pour remettre ma coiffure en place rapidement. Grâce à la brosse de lissage douce, je peux dompter mes cheveux courts en quelques secondes. L’effet est immédiat : mes cheveux restent bien en place toute la journée, avec un aspect naturel et soigné. Voici une photo avant après pour vous donner une idée :

Performances et résultats : un appareil efficace pour tous les styles

Le Dyson Airwrap i.d. ne se contente pas d’être un gadget technologique, il offre de vrais résultats en termes de coiffage. Après plusieurs jours d’utilisation, il est clair que chaque embout remplit bien son rôle, avec une réelle différence selon le type de cheveux et les attentes.

Un appareil efficace pour lisser et donner du volume

La brosse de lissage douce est parfaite pour un coiffage rapide et naturel . Elle discipline bien les cheveux sans les alourdir, ce qui en fait l’outil idéal au quotidien . Pour ma part, je l’utilise pour remettre mes cheveux en place le matin sans effort .

est parfaite pour . Elle discipline bien les cheveux sans les alourdir, ce qui en fait . Pour ma part, je l’utilise pour . La grande brosse volumisante ajoute du mouvement et du corps, surtout sur cheveux fins.

Des boucles bien définies avec l’effet Coanda

Le rouleau conique Airwrap est très apprécié par ma copine. Il permet de créer des boucles plus serrées et mieux définies , surtout près des racines.

est très apprécié par ma copine. Il permet de créer , surtout près des racines. Le rouleau long Airwrap de 40 mm est idéal pour un effet plus naturel, avec des ondulations souples qui tiennent toute la journée.

Le vrai plus, c’est que le coiffage tient bien sans avoir besoin d’une tonne de laque ou de produits fixants. L’air froid intégré aide à fixer le style, et les cheveux restent brillants et légers, sans effet “cartonné”.

Conclusion : le Dyson Airwrap i.d. vaut-il son prix ?

Après plusieurs jours de test, le Dyson Airwrap i.d. prouve qu’il tient ses promesses. Ce n’est pas un simple sèche-cheveux, mais un véritable outil de coiffage multifonction, pensé pour styliser sans chaleur extrême et avec une grande facilité d’utilisation.

Son flux d’air puissant compense largement sa faible chaleur, permettant un séchage rapide et efficace tout en protégeant les cheveux. Les différents embouts offrent une grande polyvalence, que ce soit pour lisser, boucler ou donner du volume.

Un autre point fort du Airwrap i.d., c’est qu’il convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Que ce soit pour dompter des cheveux courts, lisser une coiffure ou réaliser de belles boucles, il s’adapte à tous les usages. C’est un appareil qui peut facilement être partagé dans un couple, chacun trouvant l’accessoire adapté à son besoin.

Le seul véritable frein reste son prix élevé, qui peut en refroidir plus d’un. Mais pour ceux qui cherchent un appareil de coiffage haut de gamme, efficace et protecteur, le Airwrap i.d. est un investissement qui en vaut la peine. A retrouver sur le site de Dyson.