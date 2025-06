Test – Roborock F25: le ménage 2-en-1 simplifié

La marque chinoise Roborock, crée en 2014 et solide sur les robots-aspirateurs, entre sur le créneau des balais aspirateurs-laveurs avec le F25, une machine hybride prometteuse. Capable d’aspirer et de laver en un seul passage, il se présente comme une solution pratique pour le ménage quotidien. Avec la promesse d’un appareil maniable, intelligent et efficace, ce balai aspirateur-laveur est-il convaincant?

Notre avis en bref sur le Roborock F25

Le Roborock F25, à 399 €, est un aspirateur-balai laveur 2-en-1 qui se distingue par sa simplicité d’utilisation, sa bonne puissance d’aspiration et son système de lavage efficace pour l’entretien quotidien. Maniable, intelligent et bien pensé, il s’adresse aux foyers qui veulent un sol propre sans sortir la serpillière. Aussi, la station d’auto-nettoyage est un vrai plus, même si l’ensemble reste un peu bruyant et encombrant.

Fiche technique

Autonomie 40 min en mode Eco. Aspiration sur tapis Non Capacité eau sale 720 ml Base Charge et nettoyage de la serpillère. Serpillère Rouleau JawScrapers™ Capacité bac eau 870 ml Poids 4,2 kg Couleur Noir Prix 399 €

Unboxing du Roborock F25

Dès le déballage, le balai aspirateur- laveur Roborock F25 séduit par son design moderne et sa finition soignée. Il est livré avec un filtre, une brosse d’entretien, un câble d’alimentation, une station de séchage et de rechargement, une solution de nettoyage, un manuel d’utilisation, une fiche d’installation rapide et une fiche pour l’après-vente.

Installation et utilisation du Roborock F25

Dès l’ouverture, tout est bien organisé et prêt à l’emploi. Aucun tournevis requis, aucune pièce obscure à deviner.

Ainsi, le montage se fait en quelques gestes :

Le manche se clipse à la base d’un simple “clic”.

Le rouleau de nettoyage se place sans outil.

On remplit le réservoir d’eau propre (avec une eau tiède de préférence), on vérifie que celui des eaux usées est bien vide, et c’est parti.

Ensuite, il faut trouver un coin pour la station d’accueil, qui fait aussi fonction de base de charge et de station d’auto-nettoyage séchage. Petit bémol, elle est assez encombrante — prévois un minimum d’espace. Mais une fois en place et branchée, l’appareil commence sa charge automatiquement. Compte environ 4 h pour une charge complète.

A la première utilisation, avec un poids de 4,2 kg, le balai aspirateur-laveur Roborock F25 est dans la moyenne, mais bien réparti, ce qui le rend maniable. De plus, la poignée est confortable.

De plus, l’écran LED situé sur le dessus de la poignée fournit des informations utiles comme le niveau de batterie, le mode utilisé ou les alertes d’entretien. Les commandes sont intuitives, avec un seul bouton pour changer de mode et un autre pour activer l’auto-nettoyage.

Performance et efficacité

Le balai aspirateur laveur Roborock F25 dispose d’une puissance d’aspiration assez conséquente de 20000 Pa et une fréquence de nettoyage de 450 tr/min.

Le Roborock F25 propose plusieurs modes de fonctionnement pour s’adapter à différents types de saleté et de besoins:

Auto (régule la puissance de lui-même selon le degré de salissures au sol)

(régule la puissance de lui-même selon le degré de salissures au sol) Turbo (aspiration maximale)

(aspiration maximale) Eco (aspiration douce, plus d’autonomie)

(aspiration douce, plus d’autonomie) Eponge (absorbe de grandes quantités de liquide)

De plus, un capteur intelligent DirTect ajuste la puissance en fonction du niveau de saleté, ce qui optimise l’autonomie sans sacrifier la performance. Le Roborock F25 laisse une fine pellicule d’eau sur le sol qui sèche très rapidement et laisse un sol propre rapidement.

Aspiration des miettes et poils d’animaux : il capte bien les débris même le long des plinthes.

il capte bien les débris même le long des plinthes. Nettoyage humide : la brosse rotative mouillée permet de désincruster les taches légères à modérées. Les taches tenaces demandent un second passage, mais le résultat reste convaincant.

Séchage rapide : grâce à une distribution d’eau bien dosée, les sols sèchent rapidement (moins de 2 minutes sur du carrelage).

Commandes vocales : pratiques mais limitées

Le Roborock F25 intègre un système de guidage vocal qui accompagne l’utilisateur tout au long de l’utilisation. Attention cependant : il ne s’agit pas de commandes vocales interactives comme on pourrait en trouver sur certains robots connectés à Alexa ou Google Assistant. Le Roborock F25 ne répond pas à la voix, il parle lui.

Des annonces utiles pendant l’utilisation

L’aspirateur communique avec des messages vocaux préenregistrés, qui se déclenchent automatiquement selon les actions :

Mise en marche : « L’appareil est prêt à être utilisé »

Changement de mode : « Mode Auto activé »

Alerte : « Le réservoir d’eau propre est vide » ou « Veuillez nettoyer la brosse »

Début/fin du nettoyage automatique : « Nettoyage en cours », « Nettoyage terminé »

Aussi, le volume des annonces peut être réglé depuis les boutons de l’appareil ou carrément coupé si on préfère le silence. C’est pratique pour ceux qui veulent un appareil discret ou l’utiliser à des heures calmes.

Autonomie et entretien

Une autonomie suffisante pour les moyennes surfaces

Le balai aspirateur laveur Roborock F25 est équipé d’une batterie de 4000 mAh, ce qui lui confère une autonomie d’environ 35 à 40 minutes en mode Auto ou Éco. Cela peut sembler modeste, mais c’est largement suffisant pour couvrir entre 80 et 100 m² sans recharge, à condition de ne pas rester trop longtemps au même endroit.

En mode Turbo, plus énergivore, l’autonomie chute logiquement autour de 25 minutes, mais ce mode s’utilise ponctuellement, sur des zones très sales. La recharge complète demande environ 4 heures, ce qui reste dans la moyenne pour ce type d’appareil.

Entretien : la magie de la station auto-nettoyante

C’est clairement l’un des gros points forts de ce modèle : l’entretien est automatisé et demande très peu d’efforts de la part de l’utilisateur.

Après chaque utilisation, il suffit de replacer l’appareil sur sa station et d’appuyer sur le bouton de nettoyage automatique. La station lance alors un cycle de lavage de la brosse à l’eau chaude (jusqu’à 90 °C), suivi d’un séchage rapide (5 minutes) ou silencieux (20 minutes).

Ainsi, la brosse est propre et sèche, sans odeurs ni moisissures. Il n’est pas nécessaire de la démonter ou de manipuler les saletés. Par contre, la station auto-nettoyante peut être assez bruyante lors du nettoyage/ séchage rapide.

Toutefois, comme tout balai aspirateur laveur, l’entretien total ne se fait pas automatiquement. En effet, il faut penser à vider le réservoir d’eaux usées (720ml) quand cela est nécessaire comme l’indique la notice. Il faut également remplir le réservoir d’eau propre (870ml) si besoin et nettoyer le filtre HEPA toutes les 1 à 2 semaines selon l’usage.

Conclusion

Le balai aspirateur Roborock F25, au prix de 399 euros, réussit son entrée sur le marché des aspirateurs-laveurs verticaux. Ainsi, l’appareil coche presque toutes les cases pour un usage domestique régulier : installation rapide, prise en main intuitive, autonomie correcte et surtout, un entretien quasi automatisé grâce à la station d’auto-nettoyage très efficace.

Le système de lavage combiné à l’aspiration, épaulé par des capteurs intelligents, offre un vrai gain de temps. Toutefois, il ne remplace pas un nettoyage en profondeur à la main, mais il assure un entretien quotidien propre et sans effort, notamment dans les foyers avec enfants ou animaux.

Aussi, on regrette l’absence de connexion à une appli mobile ou d’assistants vocaux, mais on apprécie les annonces parlées, claires et utiles. Le bruit en mode Turbo et la station un peu encombrante sont à noter, sans être bloquants.

