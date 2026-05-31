Test – NexLawn VIDAR 1600 : Un robot tondeuse nouvelle génération performant et simple d’utilisation

Tout le monde connait aujourd’hui les robots aspirateurs ou encore les robots de piscine. Timidement, depuis quelques années les robots tondeuses font leur arrivée sur le marché. Au début assez complexe à l’utilisation, et surtout peu pratique (câble périmétrique, antenne, etc.), c’est désormais du passé ! Et le robot tondeuse NexLawn VIDAR 1600 en est l’exemple parfait. Une installation et une utilisation très facile d’accès, du bout de votre doigt via votre smartphone. Est-ce que son efficacité est à la hauteur ? Vas t’il vous libérer du temps de jardinage ? C’est ce à quoi nous allons répondre tout au long de cet article.

Design et installation

Ce NexLawn Vidar 1600 offre un design très sympathique avec des finitions premiums, malgré un usage intensif de plastique. Un petit écran LCD de contrôle est présent, associé à quatre boutons et une molette de sélection. Peu utile finalement, l’utilisation via smartphone étant bien plus efficace et simple à l’usage. Un gros bouton stop rouge complète l’ensemble. Les roues arrière avec leurs énormes crans témoigne d’un usage fait pour les terrains escarpés. Et effectivement, malgré seulement deux roues motrices (des modèles AWD existent) il pourra grimper des pentes allant jusqu’à 50 % ! Une roue folle à l’avant est présente ici tandis que le dessus du robot est complété par le plateau de coupe de 20 cm, avec trois lames (trois jeux de trois lames de rechange sont fournis avec le robot).

Comme mentionné plus haut, l’installation est aisée et accessible à tous, peu importe votre niveau de connaissance sur le sujet. Après avoir installé et vissé la base d’accueil, préalablement branché sur secteur, il est temps de sortir votre smartphone. En scannant un QR code présent sur le robot, vous aurez accès à la configuration initiale. Avec les robots tondeuse de nouvelle génération, il est dorénavant possible de faire une détection de votre jardin sans aucun outils supplémentaires. Si besoin, vous pouvez assister cette première détection en contrôlant le robot via l’application. Pour ma part, j’ai choisi la détection assistée, qui m’a pris environ 20 minutes avec un jardin un peu biscornu (environ 140 m² de tonte). En mode automatique, c’est grâce au GPS, à son capteur LIDAR et à l’IA que le robot se débrouillera.

Performances et utilisation

Vous avez déjà eu quelques informations techniques plus haut, mais voici un petit récap avant de détailler un peu les performances de ce NexLawn VIDAR 1600.

Taille du plateau de coupe 20 cm Hauteur de coupe 3 à 10 cm (technologie NexTrim) Détection d’obstacle et navigation 360° 3D LIDAR + Dual Vision (technologie NexDetect) Taille de jardin maximale 1600 m² Capacité de déplacement Pentes à 50 %, bosses de 4 cm et passages de 60 cm

L’application est ultra-simple à prendre en main. J’en prends pour exemple que c’est mon père qui l’utilise, et il arrive à s’en sortir ! Pour notre jardin test, il n’y pas un énorme terrain, mais la configuration est peu pratique. Deux zones à définir, avec un chemin (le bord de la piscine) permettant de relier les deux. La création d’une telle carte est aisée dans l’application et vous aurez également le choix de choisir quelle zone tondre, si besoin. La rapidité de la tonte est aussi paramétrable, en fonction de la vitesse demandée notamment. L’IA n’est pas présente seulement pour la navigation, mais aussi la détection d’obstacle et/ou d’humain. La première option permet au robot d’éviter les animaux, les tuyaux qui trainent, etc. La seconde est surtout utile pour vous prévenir d’une présence humaine, quand vous n’êtes pas là par exemple. Dans ce cas, vous, il sera possible de prendre votre téléphone afin de voir l’intrus via la caméra du robot tondeuse.

Conclusion

Après environ un mois de test, il est l’heure du bilan. Dans un premier temps, le NexLawn VIDAR 1600 permet indéniablement de gagner un temps précieux. La tonte est propre et homogène et surtout se fait dans un silence très agréable. Il sera possible de rester à l’extérieur pendant la tonte. Les bords sont plutôt bien fait, avec quelques cm restant dans certains cas, qu’il faudra reprendre manuellement pour un rendu parfait. Si votre jardin est escarpé, vous ne serez pas gêné avec sa capacité à grimper des pentes jusqu’à 50 cm et à passer au-delà d’obstacle allant jusqu’à 4 cm. De plus sa simplicité d’usage est un réel plus, notamment avec l’absence de RTK ou de câble périmétrique. Un smartphone, et c’est plié !

Durant mes tests, j’ai pu avoir quelques faux positifs dans la détection d’obstacle, mais rien n’impactant réellement la qualité de tonte. Le chemin reliant les deux zones du jardin pose quelque soucis cependant. En effet, à de nombreuses reprises le robot n’a pas réussi à passer dans le chemin (petit certes, mais dans les 60 cm de largeur minimum demandée). Une intervention humaine (via l’application) fut nécessaire certaines fois, le blocage n’étant pas systématique.

Pour les plus paniqués d’entre vous, sachez que le robot intègre un système d’antivol. Ce dernier s’active dès qu’il est soulevé et/ou déplacé de sa zone, il se bloquera et un code PIN sera demandé afin de procéder au déblocage. Il est même possible de planifier des rondes, sans tontes, pour surveiller votre jardin quand vous êtes absent.

Pour finir, je recommande sans aucun problème ce NexLawn VIDAR 1600. Malgré quelques petits points noirs, rien n’est réellement totalement rédhibitoire et seront sûrement améliorés avec le temps, le robot étant encore jeune.

À savoir qu’un modèle pour les plus petits jardins est disponible, le VIDAR 800. Disponible à un tarif de 1399 €, ce dernier sera malheureusement disponible seulement en magasin physique, notamment via le revendeur Hako.