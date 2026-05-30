Infosys Roland-Garros : une expérience fan enrichie par l’IA

Infosys et Roland-Garros créent la surprise en annonçant le renouvellement de leur collaboration jusqu’en 2031. Ce partenariat mise sur l’intelligence artificielle pour enrichir chaque moment vécu par les fans de tennis. Désormais, la technologie entre dans une nouvelle ère et Roland-Garros ouvre la voie. Découvrez comment l’événement phare du tennis se réinvente grâce à l’innovation digitale.

Infosys et Roland-Garros : un partenariat prolongé jusqu’en 2031

Le partenariat entre Infosys et Roland-Garros s’affirme encore pour plusieurs années. Les deux partenaires renforcent leur engagement autour de l’innovation digitale. Ensemble, ils souhaitent inventer de nouvelles façons pour les fans, joueurs et médias de vivre le tournoi. Grâce à cette collaboration, l’édition 2026 s’annonce pleine de surprises et d’expériences inédites.

L’intelligence artificielle transforme l’expérience des fans

L’IA se positionne au cœur de l’expérience spectateur en 2026. Infosys Topaz, une solution « AI-first », apporte des outils jamais vus à Roland-Garros. Les fans bénéficient de plateformes interactives comme le Match Centre ou l’Infosys 3D Art Museum. De plus, l’IA accompagne médias et entraînements pour transformer l’accès à l’information et aux statistiques. Cette technologie facilite l’immersion et personnalise chaque interaction avec le tournoi.

Les innovations phares pour Roland-Garros 2026 dévoilées

Pour l’édition 2026, plusieurs nouveautés voient le jour :

Rolly – AI StatsBot : un assistant digital qui analyse les matchs en temps réel et propose des conseils précis.

: un assistant digital qui analyse les matchs en temps réel et propose des conseils précis. Rally : un robot humanoïde sur le site, offrant selfies, prédictions et conversations ludiques pour tous.

: un robot humanoïde sur le site, offrant selfies, prédictions et conversations ludiques pour tous. Momentum : une visualisation simple de l’évolution en direct du score et des temps forts.

: une visualisation simple de l’évolution en direct du score et des temps forts. AI Commentary désormais en français, rendant l’accès local et instantané.

désormais en français, rendant l’accès local et instantané. Des outils médias optimisés avec personnalisation et infographies plug-and-play.

Tous ces outils s’ajoutent à un engagement social marqué. Avec l’association Fête le mur, Infosys soutient des jeunes issus de quartiers défavorisés en leur ouvrant les portes de la technologie et du tennis. Soixante jeunes participeront à des ateliers dédiés à l’IA et à la découverte du tournoi.

En conclusion, le partenariat Infosys Roland-Garros s’impose comme un modèle d’innovation. L’intelligence artificielle transforme l’expérience du public tout en restant fidèle à l’esprit du jeu. Grâce à cette alliance, Roland-Garros allie tradition, engagement sociétal et prouesses technologiques pour tous les passionnés de tennis.

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