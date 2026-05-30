Une infrastructure cloud IA durable booste la performance verte

Supermicro et Verda s’allient pour proposer une infrastructure cloud IA durable et performante en Europe et à l’international. Cette initiative répond aux besoins actuels des entreprises en quête de solutions innovantes, puissantes et respectueuses de l’environnement. Découvrons comment cette collaboration redéfinit le secteur du cloud et de l’intelligence artificielle.

Une infrastructure cloud IA durable au service de la performance

Le partenariat entre Supermicro et Verda s’inscrit dans une logique de performance et de durabilité. Verda déploie les derniers systèmes NVIDIA Blackwell refroidis par liquide de Supermicro. Ces technologies assurent un fonctionnement efficace et puissant pour traiter les charges de travail d’intelligence artificielle nouvelle génération.

Grâce à une intégration complète et à une offre sur-mesure, l’infrastructure répond aux exigences des développeurs IA, startups et grandes entreprises. L’accès immédiat à des instances IA permet une flexibilité optimale dans l’utilisation des ressources.

Les solutions avancées de Supermicro et Verda pour l’IA

La cloud IA proposé par Verda s’appuie sur les systèmes avancés de Supermicro, incluant les architectures NVIDIA Blackwell et Blackwell Ultra. Il prend en charge de nombreux cas d’utilisation :

Formation de modèles de langage

IA multimodale et robotique

Applications IA d’entreprise

Des solutions en rack comme les systèmes NVIDIA GB300 NVL72, HGX B300 et HGX B200 accélèrent la mise sur le marché. Les clients profitent d’un cloud à la demande, sécurisé, conforme, et évolutif.

Efficacité énergétique et engagements environnementaux de Verda

Verda fonctionne à 100 % avec de l’énergie renouvelable. Mieux encore, l’excès de chaleur produit par ses centres de données est valorisé : il peut chauffer jusqu’à 15 000 foyers. Cette innovation réduit l’empreinte carbone tout en apportant un bénéfice concret aux communautés locales.

L’architecture éco-efficiente de Supermicro permet de diminuer les coûts globaux et les risques opérationnels. Ainsi, le cloud IA de Verda allie haut rendement énergétique et respect de l’environnement.

En résumé, la nouvelle infrastructure cloud IA durable portée par Supermicro et Verda offre aux entreprises une solution performante, flexible et responsable sur le plan écologique. Ce partenariat permet aux organisations innovantes de bénéficier d’une technologie de pointe tout en réduisant leur impact environnemental. Profitez dès aujourd’hui de cette avancée majeure pour donner un nouvel élan à vos projets d’intelligence artificielle.

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