GIGABYTE COMPUTEX 2026 : vivez une expérience IA innovante et spectaculaire

GIGABYTE crée l’événement au COMPUTEX 2026 avec son nouveau thème « ENTER INFINITY ». Pour son 40e anniversaire, la marque dévoile un univers informatique où l’intelligence artificielle et les expériences de jeu immersives sont à l’honneur. Entre nouveautés produits et promesses de performances inédites, GIGABYTE ouvre la voie à une informatique du futur plus intuitive et esthétique.

Lancement de l’écosystème IA innovant de GIGABYTE au COMPUTEX 2026

En 2026, GIGABYTE présente un écosystème guidé par l’IA. L’exposition met l’accent sur l’optimisation intelligente des systèmes et l’IA en périphérie. Cette approche met l’IA au service de la performance, dans le jeu vidéo ou la productivité. Les visiteurs découvrent comment l’intégration logicielle et matérielle apporte précision et simplicité au quotidien. GIGABYTE montre que l’IA est désormais accessible à tous.

Série INFINITY : design, performance et expérience enrichie

À l’occasion de ses quarante ans, GIGABYTE lance la série INFINITY en édition limitée. Cette gamme comprend cartes mères, cartes graphiques et châssis au design commémoratif. Dirigée par AORUS, la série marie innovation et esthétique. Elle propose des fonctionnalités avancées pour les créateurs et les joueurs. Les produits INFINITY promettent une expérience utilisateur enrichie et des performances optimisées pour la nouvelle ère informatique.

Nouveautés gaming : cartes graphiques et périphériques haut de gamme

Pour les passionnés de jeux, GIGABYTE présente des composants de pointe. Parmi eux : cartes graphiques puissantes, nouvelles cartes mères, écrans de jeu Oled immersifs et PC STEALTH sans câble. La marque mise aussi sur l’esthétique, avec des produits intégrant des éléments en bois. Les visiteurs profitent d’un espace dédié au gaming et peuvent participer à des animations pour gagner des lots exclusifs, comme une carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 32G.

En conclusion, GIGABYTE affirme sa place de pionnier au COMPUTEX 2026. La marque célèbre quarante ans d’innovation avec un écosystème IA complet et des produits gaming dernier cri. L’expérience proposée allie hautes performances, design impactant, et accessibilité. Profitez de ce rendez-vous pour découvrir en avant-première le futur de l’informatique.

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