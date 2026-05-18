Test – Turtle Beach Airlite Fit Mario Star : un casque Nintendo Switch 2 léger, fun et efficace

Avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2, les accessoires commencent doucement à débarquer et Turtle Beach fait partie des premiers constructeurs à proposer des produits officiellement licenciés. Parmi eux, on retrouve le Airlite Fit Mario Star, un casque gaming filaire pensé pour les joueurs Nintendo à la recherche d’un modèle simple, accessible et confortable. Derrière son look très inspiré de l’univers de Mario, ce casque mise avant tout sur la légèreté et la simplicité d’utilisation.

J’ai pu tester ce modèle pendant plusieurs sessions sur Nintendo Switch 2 mais aussi sur Switch OLED, principalement sur Mario Kart World, Splatoon et quelques jeux plus calmes en mode portable. Et franchement, pour un casque vendu à un tarif relativement abordable, Turtle Beach signe ici un produit cohérent et agréable à utiliser au quotidien.

Un design Mario réussi sans tomber dans l’excès

Dès le déballage, le Turtle Beach Airlite Fit Mario Star affiche clairement ses intentions. Nous sommes ici face à un casque pensé pour les fans de Nintendo, avec une esthétique rouge et noire très inspirée de Mario. Les écouteurs affichent un petit visuel discret du célèbre plombier, tandis que l’arceau translucide apporte une touche moderne plutôt sympathique.

Ce que j’ai apprécié, c’est que Turtle Beach ne tombe pas dans le produit “gadget” ultra flashy. Le casque garde une certaine sobriété malgré son inspiration Nintendo. Résultat : il peut autant convenir à un jeune joueur qu’à un adulte fan de l’univers Mario.

Le casque reste également très compact et surtout extrêmement léger. Turtle Beach met clairement l’accent sur le confort et cela se ressent immédiatement lorsqu’on le porte. Même après plusieurs heures de jeu, je n’ai ressenti aucune gêne particulière sur le haut du crâne ou autour des oreilles.

Un casque pensé avant tout pour le confort

Le Airlite Fit porte particulièrement bien son nom. Avec son poids plume, il se fait rapidement oublier une fois sur la tête. Les coussinets utilisent un tissu respirant assez agréable et les écouteurs englobent correctement les oreilles malgré un format relativement compact.

Pour les longues sessions sur Nintendo Switch 2 en mode portable, c’est clairement un gros avantage. On sent que le casque a été conçu pour un usage quotidien et nomade. Il se branche simplement en jack 3,5 mm et fonctionne immédiatement sans configuration.

Une qualité audio convaincante pour le prix

Le casque embarque des haut-parleurs de 40 mm, un format très courant dans cette gamme tarifaire. Sur le terrain, le rendu audio est franchement bon pour un produit d’entrée de gamme.

Les jeux Nintendo profitent particulièrement bien de cette signature sonore. Les musiques restent dynamiques, les effets sonores sont bien retranscrits et le casque délivre suffisamment de basses pour donner un peu d’impact aux explosions ou aux courses de Mario Kart.

Évidemment, il ne faut pas s’attendre à une expérience audiophile. Le Airlite Fit manque un peu de profondeur face à des casques beaucoup plus haut de gamme, mais ce n’est clairement pas sa vocation.

En revanche, pour du jeu portable, du Discord entre amis ou simplement profiter d’une immersion correcte sans se ruiner, le résultat est très satisfaisant.

L’isolation sonore reste également correcte grâce aux coussinets enveloppants. Le casque atténue convenablement les bruits extérieurs sans totalement couper du monde, ce qui est plutôt agréable dans un environnement domestique.

Un micro simple mais efficace

Le microphone utilise un système flip-to-mute très pratique. Il suffit simplement de relever la perche micro pour couper instantanément le son. C’est simple, rapide et efficace.

Lors de mes essais en chat vocal, les voix ressortaient clairement et mes interlocuteurs n’ont pas signalé de problème particulier. Le micro fait le travail sans chercher à impressionner.

Encore une fois, Turtle Beach vise ici l’efficacité et la simplicité plutôt que les fonctionnalités premium.

Une excellente compatibilité Nintendo

L’un des gros avantages du Airlite Fit, c’est sa compatibilité très large dans l’univers Nintendo. Le casque fonctionne avec :

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch OLED

Le tout avec une licence officielle Nintendo.

Cela en fait un casque particulièrement intéressant pour les familles équipées de plusieurs consoles Nintendo ou pour les joueurs qui n’ont pas encore migré vers la Switch 2.

Un excellent rapport qualité/prix

Clairement, Turtle Beach ne cherche pas ici à concurrencer les casques premium à plus de 100 €. Le Airlite Fit Mario Star vise avant tout les joueurs qui veulent un casque simple, confortable et efficace sans exploser leur budget.

Et honnêtement, dans cette catégorie, il s’en sort très bien. Plusieurs tests étrangers le présentent même comme l’un des meilleurs casques Switch 2 à petit prix.

Son design Mario apporte un vrai charme supplémentaire et la qualité de fabrication reste sérieuse malgré un plastique relativement léger.

Pour un casque autour des 30 €, difficile de lui reprocher grand-chose.

Conclusion sur le casque Airlite Fit

Le Turtle Beach Airlite Fit Mario Star réussit exactement ce qu’il cherche à faire. Ce n’est pas un casque ultra haut de gamme bourré de fonctionnalités, mais un modèle simple, léger et agréable à utiliser au quotidien.

J’ai particulièrement apprécié son confort, son design Mario réussi et sa facilité d’utilisation. Le rendu audio reste très convaincant pour cette gamme de prix et le micro fait largement le travail pour le chat vocal.

Si vous cherchez un casque Nintendo Switch 2 accessible pour jouer confortablement pendant des heures sans vous ruiner, le Airlite Fit mérite clairement le détour.

Produit disponible sur Turtle Beach Airlite Fit Mario Star Casque de Gaming Filaire sous Licence Officielle pour Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Switch Lite et Modèle OLED - Durable e léger

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