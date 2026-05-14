Test – Guilty Gear -Strive- sur Xbox : le roi du versus fighting frappe fort

Depuis plusieurs années, la licence Guilty Gear fait partie des références absolues du jeu de combat japonais. Pourtant, malgré sa réputation auprès des amateurs de versus fighting, la série a souvent conservé une image un peu élitiste. Avec Guilty Gear -Strive-, Guilty Gear Strive tente de casser cette barrière tout en conservant l’ADN nerveux et technique qui a fait le succès de la franchise. Désormais disponible sur Xbox Series X|S et Xbox One depuis 2023, le titre d’Arc System Works débarque avec une ambition claire : séduire aussi bien les vétérans que les nouveaux joueurs.

Et après de longues heures passées manette en main sur Xbox Series X, je peux le dire : difficile de ne pas tomber sous le charme de cette claque visuelle et gameplay.

Une direction artistique tout simplement exceptionnelle

Dès les premières secondes, Guilty Gear -Strive- impressionne. Arc System Works maîtrise désormais son moteur graphique à la perfection. Le jeu mélange des modèles 3D avec une mise en scène et un rendu dignes d’un anime ultra haut de gamme. Chaque combat ressemble à une séquence tirée d’un film d’animation japonais.

Les personnages débordent de personnalité. Sol Badguy, Ky Kiske, May, Faust ou encore Ramlethal affichent tous un style visuel unique et immédiatement reconnaissable. Les animations sont incroyablement fluides et les effets spéciaux viennent dynamiser chaque affrontement sans rendre l’action illisible.

Sur Xbox Series X, le résultat est particulièrement impressionnant. Le jeu tourne de manière ultra fluide et conserve une lisibilité exemplaire malgré les explosions d’effets à l’écran. C’est clairement l’un des plus beaux jeux de combat de cette génération.

L’OST mérite aussi une mention spéciale. Comme souvent avec la série, les musiques rock et métal accompagnent parfaitement les combats et donnent une énergie folle aux affrontements. Certains morceaux restent littéralement en tête après plusieurs heures de jeu.

Un gameplay plus accessible… mais toujours exigeant

Là où Guilty Gear -Strive- surprend le plus, c’est dans sa volonté de rendre la série plus accessible. Historiquement, la licence pouvait rebuter les nouveaux venus avec ses mécaniques extrêmement complexes et son rythme parfois brutal.

Ici, Arc System Works simplifie certains systèmes tout en conservant une énorme profondeur de gameplay. Le résultat est particulièrement intelligent.

Les bases sont faciles à comprendre. Les coups spéciaux sortent naturellement, les combos demandent moins de manipulations absurdes qu’auparavant et le système de jeu pousse rapidement à l’agression. Mais derrière cette accessibilité apparente se cache un gameplay redoutablement technique.

Chaque personnage possède son propre style de combat et demande un véritable apprentissage. Certains misent sur la vitesse, d’autres sur le zoning ou encore sur des mécaniques très particulières. On sent immédiatement que le jeu a été pensé pour durer des centaines d’heures en ligne.

Le système de “Wall Break” apporte également beaucoup de dynamisme. Lorsqu’un joueur subit un combo dans un coin de l’arène, il peut littéralement traverser le décor pour prolonger le combat dans une nouvelle zone. Visuellement spectaculaire, cette mécanique change aussi le rythme des affrontements.

Un contenu généreux pour les joueurs Xbox

L’arrivée sur Xbox ne s’est pas faite au rabais. Guilty Gear -Strive- propose aujourd’hui un contenu particulièrement solide avec de nombreux combattants disponibles grâce aux différentes saisons de DLC. Le roster dépasse désormais les 30 personnages.

Le mode histoire est toujours aussi particulier. Ici, on est presque davantage face à une longue série animée qu’à un mode arcade classique. Personnellement, j’ai trouvé le rythme parfois inégal, mais les fans de l’univers apprécieront les nombreuses cinématiques et le lore extrêmement riche de la licence.

Le vrai cœur du jeu reste évidemment le multijoueur. Et sur ce point, Strive fait très fort.

Le rollback netcode assure des combats en ligne extrêmement fluides, même contre des joueurs situés à l’autre bout du monde. C’est un élément essentiel pour un jeu de combat moderne, et Arc System Works a clairement réussi sa copie.

Autre excellente nouvelle : le cross-play permet aux joueurs Xbox d’affronter les communautés PlayStation et PC. Résultat, il y a toujours du monde en ligne et les matchmaking restent rapides.

Une vraie montée en puissance de la licence

Ce qui me plaît énormément avec Guilty Gear -Strive-, c’est qu’on sent la série arriver à maturité. Pendant longtemps, Guilty Gear restait une licence appréciée surtout par les puristes du versus fighting. Aujourd’hui, Strive réussit enfin à toucher un public beaucoup plus large sans trahir son identité.

Le jeu est spectaculaire, nerveux, technique et incroyablement satisfaisant une fois les mécaniques maîtrisées. Même après plusieurs dizaines d’heures, on continue d’apprendre constamment.

Et le suivi du jeu reste impressionnant. Arc System Works continue encore aujourd’hui d’ajouter du contenu, des personnages et des mises à jour majeures. La version 2.0 récemment déployée montre que les développeurs soutiennent toujours activement le titre.

Mon avis

Je vais être honnête : je ne suis pas toujours le plus grand fan des jeux de combat ultra techniques. Pourtant, Guilty Gear -Strive- a réussi à me captiver.

Le jeu trouve un équilibre remarquable entre accessibilité et profondeur. On peut immédiatement s’amuser sans maîtriser toutes les subtilités, mais on ressent aussi constamment cette énorme marge de progression.

Ajoutez à cela une direction artistique monumentale, une bande-son exceptionnelle et un online exemplaire, et vous obtenez probablement l’un des meilleurs jeux de combat disponibles actuellement sur Xbox.

Que vous soyez un vétéran du versus fighting ou simplement curieux de découvrir le genre, Guilty Gear -Strive- mérite clairement votre attention.

Conclusion sur Guilty Gear -Strive-

Guilty Gear Strive est une véritable réussite. Arc System Works signe ici un jeu de combat spectaculaire, nerveux et terriblement addictif. Sur Xbox Series X, le titre profite d’une réalisation superbe et d’un online irréprochable qui en fait une référence incontournable du genre.

Que vous soyez amateur de versus fighting ou simple joueur curieux, difficile de ne pas recommander cette pépite.