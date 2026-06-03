Test – Sound Blaster GS5 : la petite barre de son qui transforme votre installation gaming

Lorsqu’on parle d’améliorer l’audio de son ordinateur ou de sa console, beaucoup de joueurs se tournent instinctivement vers un casque gaming. Pourtant, tout le monde n’apprécie pas d’avoir un casque sur les oreilles pendant plusieurs heures. C’est précisément là qu’interviennent les barres de son compactes comme la Sound Blaster GS5 de Creative.

Avec ce modèle, le constructeur singapourien cherche à proposer une solution simple, polyvalente et abordable pour ceux qui souhaitent profiter d’un son plus immersif sans encombrer leur bureau avec plusieurs enceintes. Compatible PC, Mac, consoles, téléviseurs et smartphones, cette barre de son mise également sur sa technologie SuperWide censée élargir considérablement la scène sonore.

Après plusieurs jours d’utilisation sur mon installation gaming, voici mon retour complet sur cette Sound Blaster GS5.

Un design compact pensé pour les bureaux modernes

Au premier regard, la Sound Blaster GS5 ne révolutionne pas le genre. On retrouve un design relativement classique pour une barre de son gaming moderne, avec une finition noire mate et une silhouette discrète.

Ses dimensions lui permettent de prendre place facilement sous un écran d’ordinateur/TV sans empiéter sur l’espace de travail. C’est un point important car de nombreux joueurs disposent aujourd’hui d’écrans de 27 à 34 pouces accompagnés de claviers mécaniques parfois imposants.

Creative a réussi à trouver un bon équilibre entre compacité et présence visuelle. La GS5 ne paraît jamais envahissante tout en apportant une touche moderne à l’ensemble de la configuration.

La qualité de fabrication est rassurante. Les plastiques utilisés sont robustes et l’assemblage ne souffre d’aucun défaut particulier. Rien ne craque ou ne donne une impression de fragilité.

En façade, on découvre un éclairage RGB personnalisable qui vient souligner le caractère gaming du produit. Celui-ci reste relativement discret et évite l’effet « sapin de Noël » que l’on retrouve parfois sur certains périphériques destinés aux joueurs.

J’ai également apprécié la présence d’un afficheur LED permettant de visualiser rapidement la source active ou encore le niveau sonore. C’est un petit détail qui simplifie grandement l’utilisation au quotidien.

Une installation rapide et accessible à tous

L’un des grands avantages de cette Sound Blaster GS5 réside dans sa simplicité d’installation.

Sur PC, il suffit de connecter le câble USB fourni pour que la barre soit immédiatement reconnue par Windows. Aucun pilote spécifique n’est nécessaire pour commencer à l’utiliser.

En quelques secondes seulement, j’ai pu remplacer les haut-parleurs intégrés de mon écran par la GS5.

La configuration est tout aussi simple sur console. Que ce soit sur Xbox Series X, PlayStation 5 ou Nintendo Switch, les différentes possibilités de connexion permettent de trouver facilement une solution adaptée à son installation.

Creative a également eu la bonne idée d’inclure une télécommande permettant de contrôler les principales fonctions à distance. Dans le cadre d’une utilisation devant un téléviseur, cette télécommande devient rapidement indispensable.

Une connectique particulièrement complète

Là où certaines barres de son compactes se limitent à une simple connexion USB ou Bluetooth, la GS5 voit beaucoup plus large.

Creative propose ici :

USB-C audio

Entrée optique TOSLINK

Entrée auxiliaire 3,5 mm

Sortie casque

Bluetooth 5.3

Cette polyvalence constitue l’un des principaux arguments du produit.

Durant mon test, j’ai pu laisser simultanément connectés mon PC, ma Xbox Series X et mon smartphone. Passer d’un appareil à l’autre se fait rapidement et sans difficulté.

Le Bluetooth 5.3 s’est montré particulièrement stable. La connexion est rapide et je n’ai constaté aucune coupure durant mes sessions d’écoute musicale.

Cette flexibilité permet d’utiliser la GS5 comme véritable centre audio pour l’ensemble de son installation multimédia.

Une puissance étonnante pour un format aussi compact

Avec ses 30 watts RMS et ses 60 watts en crête, la Sound Blaster GS5 affiche des caractéristiques techniques prometteuses.

Dans la pratique, ces chiffres se traduisent par une réserve de puissance largement suffisante pour la plupart des utilisateurs.

Sur un bureau, je n’ai jamais ressenti le besoin de dépasser les 50 % du volume disponible. Même à cette puissance, la barre remplit facilement une pièce de taille moyenne.

Les dialogues sont parfaitement intelligibles tandis que les effets sonores profitent d’une belle dynamique.

Creative a également réussi à produire des basses relativement convaincantes malgré l’absence de caisson dédié. Bien entendu, on ne retrouve pas l’impact physique d’un véritable subwoofer, mais pour un système tout-en-un de cette taille, le résultat est très honorable.

Les explosions dans les jeux vidéo ou les bandes-son de films bénéficient ainsi d’une présence appréciable.

Une immersion renforcée grâce à la technologie SuperWide

La véritable innovation mise en avant par Creative porte le nom de SuperWide.

Cette technologie a pour objectif d’élargir artificiellement la scène sonore afin de donner l’impression que le son provient d’une zone beaucoup plus vaste que la taille réelle de la barre.

Sur le papier, cela peut sembler relever du simple argument marketing. Pourtant, après plusieurs jours d’utilisation, j’ai été agréablement surpris.

Deux modes sont proposés.

Le mode Near Field est destiné à une utilisation sur bureau. Assis devant mon écran, j’ai immédiatement constaté une meilleure spatialisation des sons. L’audio semble moins concentré au centre de la barre et occupe davantage l’espace autour de l’utilisateur.

Le mode Far Field s’adresse davantage à une utilisation salon. Placée sous un téléviseur, la GS5 parvient à créer une sensation sonore plus large que ce que son format pourrait laisser penser.

Bien sûr, nous sommes encore loin d’un véritable système surround, mais le gain en immersion est réel.

Des performances convaincantes en jeu vidéo

C’est évidemment dans le domaine du gaming que Creative attendait cette GS5.

J’ai testé la barre de son sur plusieurs types de jeux afin d’évaluer ses capacités.

Sur des FPS comme Call of Duty, les tirs bénéficient d’un impact convaincant tandis que les effets environnementaux gagnent en ampleur grâce à la technologie SuperWide.

Les jeux d’aventure profitent également d’une meilleure immersion. Les musiques orchestrales prennent davantage d’ampleur et les dialogues restent toujours parfaitement audibles.

J’ai particulièrement apprécié son comportement sur les jeux de course. Le rugissement des moteurs et les effets de vitesse gagnent en intensité sans devenir agressifs.

Même après plusieurs heures de jeu, le rendu sonore reste agréable et ne provoque pas de fatigue auditive particulière.

Pour un joueur souhaitant remplacer les haut-parleurs souvent médiocres de son écran, la différence est tout simplement spectaculaire.

Une expérience cinéma très agréable

La Sound Blaster GS5 ne se limite évidemment pas aux jeux vidéo.

J’ai également utilisé la barre de son pour regarder plusieurs films et séries sur différentes plateformes de streaming.

Là encore, le gain par rapport aux haut-parleurs intégrés d’un téléviseur est immédiatement perceptible.

Les voix sont claires et parfaitement mises en avant. Les scènes d’action profitent d’une belle dynamique tandis que les effets sonores gagnent en ampleur.

La technologie SuperWide contribue également à rendre les films plus immersifs, notamment dans les productions riches en ambiances sonores.

Pour une utilisation dans une chambre ou un bureau, la GS5 se révèle parfaitement adaptée.

Une écoute musicale correcte mais moins impressionnante

Si la GS5 brille dans les usages gaming et multimédia, son comportement en écoute musicale est légèrement plus nuancé.

Sur les morceaux pop, électro ou rock, le rendu reste énergique et agréable. Les voix sont bien reproduites et les basses conservent une présence satisfaisante.

En revanche, sur des morceaux plus complexes ou des enregistrements acoustiques, on perçoit davantage les limites du produit.

La scène sonore reste moins précise que sur une véritable paire d’enceintes Hi-Fi et certaines subtilités musicales passent davantage au second plan.

Cela ne signifie pas que l’écoute musicale soit mauvaise, loin de là. Elle reste tout à fait satisfaisante pour un usage quotidien, mais les audiophiles les plus exigeants préféreront probablement une solution spécialisée.

Le logiciel Creative App apporte un vrai plus

Les utilisateurs PC peuvent profiter de l’application Creative App.

Ce logiciel permet d’accéder à de nombreux réglages avancés.

On y retrouve notamment :

Un égaliseur complet

Plusieurs profils audio prédéfinis

Les réglages SuperWide

La personnalisation du RGB

Différents effets sonores

Cette couche logicielle permet réellement d’adapter la restitution sonore à ses préférences.

J’ai apprécié la simplicité de l’interface ainsi que la richesse des options proposées.

Ma conclusion sur la Sound Blaster GS5

La Sound Blaster GS5 réussit parfaitement ce qu’elle entreprend. Creative propose ici une barre de son compacte, simple à installer, polyvalente et suffisamment puissante pour transformer l’expérience audio d’un PC ou d’une console.

J’ai particulièrement apprécié sa connectique très complète, son excellente compatibilité avec de nombreux appareils ainsi que l’efficacité de la technologie SuperWide qui apporte un réel gain en immersion.

Bien sûr, elle ne remplacera pas un véritable système home cinéma ni une installation Hi-Fi dédiée. Ce n’est d’ailleurs pas son objectif.

En revanche, pour les joueurs, les amateurs de films ou les utilisateurs souhaitant améliorer significativement le son de leur bureau sans multiplier les enceintes, la GS5 constitue une excellente solution.

Creative signe ici un produit cohérent, efficace et particulièrement agréable à utiliser au quotidien.

Produit disponible sur Sound Blaster GS5 Barre de Son Gaming, RGB avec technologie SuperWide, Alimentation par adaptateur, Jusqu'à 60W de puissance maximale, Bluetooth 5.4, Optical-in, Prise casque, Pour PC et TV

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