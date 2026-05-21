Coupe du Monde : Apple Sports s’étend à 90 nouveaux pays pour le coup d’envoi

La firme de Cupertino passe à la vitesse supérieure pour son application sportive. Apple annonce le déploiement de sa plateforme Apple Sports dans plus de 90 nouveaux pays et régions à travers le monde. Cette expansion stratégique survient à un moment idéal, alors que les amateurs de football se préparent pour le coup d’envoi du plus grand tournoi planétaire de l’été. Entièrement gratuite, l’application s’impose comme un outil indispensable pour centraliser l’actualité de vos disciplines favorites.

Apple Sports : un déploiement planétaire calé sur le calendrier de la Coupe du Monde

Le géant américain ne choisit pas ce timing par hasard et cible ouvertement les passionnés de football. Pour accompagner l’effervescence de la compétition internationale, Apple intègre des fonctionnalités exclusives au sein de son interface.

Désormais, les utilisateurs peuvent suivre l’intégralité du tournoi et analyser les tableaux des phases finales. Ils peuvent également scruter les compositions d’équipes grâce à des animations visuelles détaillées.

Une solution concrète face au casse-tête des droits de diffusion

Les supporters font face à un éparpillement croissant des droits TV entre les chaînes du câble, les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Apple Sports résout ce problème en centralisant les scores en direct, les statistiques clés et les résultats de nombreuses ligues. L’application intègre également une passerelle directe vers l’application Apple TV pour basculer instantanément sur les diffusions officielles. Les utilisateurs gardent ainsi le fil des rencontres, même lorsqu’ils ne peuvent pas regarder le match en direct ou qu’ils préfèrent suivre les tendances sur d’autres plateformes.

Le public francophone peut d’ailleurs se réjouir de cette évolution majeure. Pour rappel, Apple Sports a débarqué en France en septembre 2025. En tout cas, cette expansion massive confirme l’ambition d’Apple de devenir le compagnon d’écran incontournable des fans de sport à l’échelle internationale.