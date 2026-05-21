Dreame X60 Pro Ultra, Matrix et Cyber X : les nouveaux robots aspirateurs voient toujours plus loin

Dreame continue d’avancer sur le marché des robots aspirateurs. La marque prépare l’arrivée de plusieurs nouveaux modèles, avec une ambition assez claire. Il ne s’agit plus seulement d’augmenter la puissance d’aspiration ou de multiplier les fonctions dans une application. Dreame veut surtout repousser les limites physiques du robot aspirateur. La nouvelle gamme X60 vise ainsi les bords, les coins, les seuils et les zones difficiles. Le Cyber X pousse même cette logique jusqu’aux escaliers.

Cette nouvelle génération s’articule autour de plusieurs produits. Le Dreame X60 Pro Ultra Complete mise sur une couverture plus complète du sol. Le X60 Pro Ultra Matrix ajoute une approche plus précise du nettoyage par zones. Le X60 Pro Ultra Matrix Vision reprend cette base avec un design plus démonstratif. Enfin, le Cyber X se présente comme le produit le plus étonnant de cette annonce, avec une promesse forte autour du nettoyage vertical. Dreame veut donc couvrir plus large, plus précisément, et surtout plus loin.

Dreame X60 Pro Ultra Complete, le nouveau robot aspirateur vitrine

Le Dreame X60 Pro Ultra Complete apparaît comme le modèle principal de cette nouvelle gamme. Il conserve le format classique du robot aspirateur haut de gamme, mais pousse plusieurs curseurs plus loin. Dreame annonce notamment une puissance d’aspiration de 45 000 Pa. C’est une valeur très élevée pour ce type de produit. Elle doit permettre de mieux récupérer les poussières, les miettes, les cheveux, les poils ou encore les petits débris sur différents types de sols.

Cette puissance s’accompagne d’une nouvelle brosse HyperStream Detangling DuoBrush 2.0. Le but reste assez simple : limiter l’enroulement des cheveux et maintenir une aspiration plus régulière. C’est un point important sur un robot aspirateur. La puissance pure ne suffit pas toujours. Une mauvaise brosse peut vite réduire l’efficacité réelle du produit. Dreame semble donc travailler à la fois sur la force d’aspiration et sur la gestion mécanique des déchets.

Un robot qui cherche à mieux atteindre les zones difficiles

La grande nouveauté du X60 Pro Ultra Complete vient aussi de ses bras extensibles. Le robot intègre un double bras UltraExtend de 22 cm. L’objectif est de mieux nettoyer les endroits que les robots classiques atteignent encore difficilement. On pense aux plinthes, aux coins, aux pieds de meubles, aux rebords de murs ou encore aux espaces sous certains meubles. C’est souvent sur ces zones que les robots aspirateurs montrent leurs limites au quotidien.

Dreame ajoute également un système ProLeap pensé pour le franchissement d’obstacles. Le robot peut passer certains seuils simples jusqu’à 5 cm. Il peut aussi franchir des seuils à double niveau jusqu’à 10 cm, sous certaines conditions. Cette promesse vise directement les rails de portes, les petites marches et les transitions entre deux pièces. Là encore, Dreame ne cherche pas seulement à nettoyer plus fort. La marque veut surtout réduire les moments où le robot reste bloqué.

Plus d’IA pour mieux détecter les obstacles et la saleté

Le Dreame X60 Pro Ultra Complete s’appuie aussi sur un système AI OmniSight 3.0. Celui-ci doit permettre au robot de mieux reconnaître son environnement. Dreame annonce une détection d’obstacles jusqu’à 5 mm, avec une réaction en 0,1 seconde. Sur le papier, cela doit améliorer la navigation autour des petits objets. Cela peut concerner un câble, un jouet, un chausson, ou un élément oublié au sol avant le lancement du nettoyage.

La marque ajoute une fonction de détection proactive de la saleté claire. Le robot doit être capable d’identifier certaines particules, des cheveux ou des liquides peu visibles. Il peut ensuite adapter son nettoyage en temps réel. C’est une évolution intéressante, car les robots aspirateurs se contentent encore souvent de suivre un parcours. Ici, Dreame veut leur donner une meilleure compréhension de ce qu’ils nettoient réellement. Il faudra toutefois vérifier cette efficacité en test.

X60 Pro Ultra Matrix, une station pensée pour le nettoyage par zones

Le Dreame X60 Pro Ultra Matrix reprend la même logique haut de gamme, mais ajoute une approche plus spécialisée. Dreame parle ici de nettoyage par zones. Le robot ne vise donc plus seulement une couverture complète du logement. Il cherche aussi à adapter davantage son action selon les espaces. Cette version repose notamment sur un système multi-mop, avec plusieurs serpillières pensées pour mieux gérer les différentes zones du domicile.

Cette logique peut avoir du sens dans un usage quotidien. Une cuisine, une salle à manger et une chambre ne demandent pas toujours le même nettoyage. Les sols ne se salissent pas de la même manière. Les traces ne sont pas les mêmes non plus. Le X60 Pro Ultra Matrix veut donc aller plus loin qu’un simple lavage uniforme. Il s’inscrit dans une tendance déjà visible sur le très haut de gamme : rendre la station aussi importante que le robot lui-même.

Matrix Vision et Cyber X, deux produits plus démonstratifs

Le X60 Pro Ultra Matrix Vision ajoute une dimension plus esthétique. Dreame évoque un design transparent, pensé pour mieux s’intégrer dans un intérieur premium. C’est un choix assez logique. Les stations des robots aspirateurs deviennent de plus en plus volumineuses. Elles ne peuvent plus vraiment se cacher dans un coin. Les marques commencent donc à les traiter comme de vrais objets du quotidien, avec un design plus assumé.

Le Cyber X est encore plus spectaculaire. Dreame le présente comme une réponse au nettoyage vertical. Le principe est de dépasser le sol plat pour s’attaquer aux escaliers. C’est l’une des grandes limites historiques des robots aspirateurs. Ils savent désormais aspirer, laver, se vider et se nettoyer seuls. Mais ils restent bloqués par les étages et les marches. Cyber X veut donc apporter une première réponse à ce problème, avec un système pensé pour les escaliers réels.

Cyber X veut s’attaquer à la dernière grande limite des robots aspirateurs

Sur le papier, Cyber X est le produit le plus ambitieux de cette annonce. Dreame met en avant la stabilité, la gestion des escaliers et le vrai nettoyage sur les marches. La nuance est importante. Il ne s’agit pas seulement de montrer un robot capable de grimper. Le but est de proposer un appareil capable de nettoyer en montant ou en descendant. C’est évidemment beaucoup plus complexe qu’un simple franchissement de seuil.

Ce produit demandera donc une vraie démonstration. Les escaliers varient beaucoup d’un logement à l’autre. Les marches peuvent être étroites, glissantes, hautes, ouvertes ou tournantes. La promesse de Cyber X est donc très forte, mais elle devra être vérifiée dans des conditions concrètes. Elle reste toutefois intéressante. Si Dreame parvient à rendre ce concept fiable, la marque pourrait répondre à un usage que les robots aspirateurs ignorent encore largement.

Prix, disponibilité et lancement

Dreame n’a pas encore communiqué tous les détails commerciaux de cette nouvelle gamme. Les prix et les disponibilités doivent être précisés lors de l’événement Dreame Sphere, prévu le 27 mai. La marque évoque également une opération autour du Cyber X pour les acheteurs d’un modèle X60 pendant la période de lancement. Les conditions exactes restent donc à confirmer.

Avec cette nouvelle gamme, Dreame veut surtout montrer une évolution assez nette de sa stratégie. Le X60 Pro Ultra Complete vise une meilleure couverture horizontale. Le X60 Pro Ultra Matrix travaille davantage le nettoyage par zones. Le Cyber X tente de passer à la couverture verticale avec les escaliers. L’ensemble forme une annonce ambitieuse, qui dépasse la simple course à la puissance. Reste désormais à voir si ces promesses se confirment en test, dans un vrai logement, avec de vrais obstacles.