REPT BATTERO impressionne avec des solutions énergétiques puissantes

La transition énergétique s’accélère en Chine et dans le monde. À la CIBF 2026, REPT BATTERO a dévoilé ses dernières technologies de batteries et solutions pour le stockage d’énergie et la mobilité électrique. Avec son offre, REPT BATTERO vise à répondre aux nouveaux défis énergétiques tout en rendant l’énergie plus sûre et plus accessible.

Les solutions de stockage d’énergie innovantes de REPT BATTERO

REPT BATTERO a présenté un large portefeuille de systèmes de stockage d’énergie. Ces produits s’adressent aux particuliers, aux entreprises et aux grandes installations industrielles.

Pour les foyers, plusieurs batteries de 50 à 392 Ah sont pensées pour répondre à chaque besoin.

Les cellules Wending® 392 Ah et 588 Ah affichent une densité énergétique améliorée.

La solution Powtrix® 3.0 offre une capacité de 6,26 MWh, idéale pour les sites de grande taille.

Ces innovations augmentent l’autonomie, réduisent l’empreinte au sol et facilitent l’installation. Grâce à une technologie avancée, la durée de vie des batteries atteint jusqu’à 30 ans.

Les avancées pour la recharge rapide des véhicules électriques

Pour les véhicules de tourisme, REPT BATTERO mise sur la recharge rapide et la sécurité.

La cellule 120 Ah autorise une charge ultra-rapide en toutes saisons. La technologie Batterie Hybride Solide-Liquide répond aux besoins de puissance et d’autonomie. La cellule Wending® 54 Ah met la sécurité et la compatibilité en avant.

Les batteries passent des tests rigoureux et conservent une grande capacité même à basse température. Cela garantit une utilisation fiable, même dans des climats extrêmes.

Technologies hybrides : batteries solide-liquide de nouvelle génération

REPT BATTERO innove avec ses batteries hybride solide-liquide. Deux nouveaux systèmes voient le jour :

La version à base de manganèse pour les véhicules de grande diffusion, qui garde plus de 80 % de capacité à -40°C.

La version à haute teneur en nickel, conçue pour les véhicules électriques haut de gamme, propose une densité énergétique allant jusqu’à 400 Wh/kg tout en assurant une sécurité optimale.

Ces solutions permettent une utilisation sûre et durable pour tous types de véhicules électriques, répondant aux exigences du marché.

Optimiser la durée de vie des batteries pour véhicules utilitaires

Dans le secteur des véhicules utilitaires, REPT BATTERO propose des batteries adaptées aux bus, camions et engins de chantier.

La batterie LFP 268 Ah assure 240 km d’autonomie en seulement 15 minutes de charge.

La version 324 Ah annonce une durée de vie de 10 ans ou 1,5 million de kilomètres.

Le Pack-F élève la capacité à 600 kWh et la recharge à des niveaux mégawatt performants.

Les utilisateurs bénéficient ainsi de solutions durables et efficaces, même en usage intensif.

REPT BATTERO s’impose comme un acteur clé de l’innovation dans le stockage d’énergie et les batteries pour véhicules. Grâce à ses solutions performantes, l’entreprise soutient la transition énergétique et accompagne tous les besoins, du résidentiel à l’industriel. À travers ses innovations, REPT BATTERO œuvre pour un futur plus propre et plus efficace.

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