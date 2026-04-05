TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

Depuis le déploiement d’iOS 15, Apple a bousculé les habitudes des utilisateurs en déplaçant par défaut la barre de recherche (ou barre d’adresse) vers le bas de l’écran sur iPhone. Si ce changement vise à faciliter la navigation à une main, il ne convient pas à tout le monde. Que vous soyez sur iPhone, iPad ou Mac, voici comment reprendre le contrôle de votre interface.

1. Sur iPhone : Ajuster la position de la barre de recherche

L’iPhone offre la plus grande flexibilité concernant l’emplacement de la barre d’adresse, car elle peut être placée soit en haut (méthode classique), soit en bas (méthode moderne).

Basculer rapidement via le menu « aA »

C’est la méthode la plus simple, car elle ne nécessite pas de quitter votre navigateur.

Ouvrez l’application Safari. Dans la barre d’adresse, touchez l’icône « aA » située à gauche de l’URL. Sélectionnez Afficher la barre d’adresse supérieure pour la placer en haut. Si elle est déjà en haut, sélectionnez Afficher la barre d’onglets du bas pour la redescendre.

Gérer l’affichage via les Réglages iOS

Pour une configuration plus pérenne ou pour gérer les options d’affichage des onglets :

Accédez à l’application Réglages de votre iPhone. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Safari. Allez à la section Onglets. Choisissez entre : Barre d’onglets : Place la barre en bas et permet de glisser entre les onglets ouverts.

: Place la barre en bas et permet de glisser entre les onglets ouverts. Onglet unique : Place la barre en haut de l’écran, dans un format plus traditionnel.

2. Personnaliser l’interface de Safari sur Mac (macOS)

Sur ordinateur, la barre de recherche reste fixe en haut, mais les outils qui l’entourent peuvent être totalement réorganisés.

Réorganiser les outils de navigation

Vous pouvez ajouter ou supprimer des boutons (Partage, Téléchargements, Extensions) selon votre usage :

Lancez Safari sur votre Mac. Faites un clic droit (ou Ctrl + clic) n’importe où sur la barre d’outils supérieure. Sélectionnez Personnaliser la barre d’outils. Une fenêtre contextuelle s’affiche : faites glisser vos icônes préférées vers la barre ou retirez celles que vous n’utilisez jamais. Cliquez sur Terminé pour valider.

Optimiser la barre des favoris

Pour gagner de la place et épurer l’interface :

Afficher les icônes uniquement : Faites un clic droit sur votre barre de favoris et choisissez cette option pour ne garder que les logos des sites (Favicons).

: Faites un clic droit sur votre barre de favoris et choisissez cette option pour ne garder que les logos des sites (Favicons). Renommer un favori : Un clic droit sur un lien vous permet de le renommer pour raccourcir son intitulé.

3. Organisation des favoris et des signets

Une barre de recherche efficace est une barre qui vous mène rapidement à vos contenus préférés.

Sur iPhone et iPad

Touchez l’icône Livre ouvert (Signets) en bas de l’écran. Appuyez sur Modifier en bas à droite. Utilisez les trois barres horizontales à droite de chaque lien pour les faire glisser et changer l’ordre. Appuyez sur le bouton rouge pour supprimer les sites inutiles.

Sur Mac

L’organisation est encore plus intuitive :

Ouvrez la Barre latérale (icône en haut à gauche).

(icône en haut à gauche). Allez dans l’onglet Signets (icône livre).

(icône livre). Déplacez simplement vos dossiers ou liens par glisser-déposer pour les classer par priorité.

Parfois, organiser sa barre de recherche, c’est aussi choisir qui traite vos requêtes. Safari vous permet de changer le moteur par défaut en quelques clics.

Sur iPhone/iPad : Réglages > Safari > Moteur de recherche.

: Réglages > Safari > Moteur de recherche. Sur Mac : Safari > Réglages > Recherche > Moteur de recherche.

Vous avez le choix entre plusieurs options populaires comme Google, Bing, DuckDuckGo (pour la confidentialité) ou encore Ecosia (pour l’aspect écologique).

Notons que la synchronisation via iCloud permet de retrouver vos favoris et votre organisation sur tous vos appareils Apple automatiquement, à condition d’utiliser le même identifiant Apple.

Pour aller plus loin, découvrez aussi comment bien utiliser Apple Intelligence ?