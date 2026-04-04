Hoymiles : une avancée majeure pour le solaire chez les particuliers

Le marché de l’énergie solaire en Europe évolue rapidement. Dans ce contexte, Hoymiles, acteur majeur du secteur, lance aujourd’hui ses nouveaux micro-onduleurs HiFlow et HiFlow Pro. Ainsi, pensées pour les petits espaces et les particuliers, ces solutions promettent de rendre l’autoconsommation solaire plus simple et accessible. Dès lors, découvrons comment Hoymiles innove pour répondre aux besoins des foyers européens.

Les micro-onduleurs HiFlow : optimiser l’énergie sur petit espace

Les micro-onduleurs HiFlow sont conçus pour les installations compactes : balcons, jardins ou petits toits. Ils offrent une puissance de sortie de 800 W et excellent sur des systèmes à orientation unique. Leur rendement de pointe atteint 97 %, même par faible luminosité.

Installation simple et rapide, sans électricien.

Compatibles avec deux panneaux solaires à même position.

Permettent de maximiser la production sur des surfaces limitées.

Cette simplicité permet à chacun de devenir producteur d’énergie, sans travaux importants ni expertise technique.

HiFlow Pro : performance avancée pour installations complexes

Avec les HiFlow Pro, Hoymiles vise les installations plus sophistiquées. Proposés de 300 W à 2000 W, ils s’adaptent à différents scénarios grâce à leurs versions 1-en-1, 2-en-1 ou 4-en-1. L’efficacité MPPT atteint 99,8%, assurant un ajustement optimal en temps réel. Même si les panneaux fonctionnent différemment, la puissance est automatiquement répartie pour éviter toute perte.

Convient aux terrasses, toitures irrégulières ou orientations variées.

Fiabilité maximale grâce à la protection IP67, pour un usage de -40℃ à +65℃.

Connexion Bluetooth et Wi-Fi pour une gestion simplifiée.

Installation facile et économie d’énergie avec Hoymiles

La force de Hoymiles réside dans la facilité. Installer un micro-onduleur prend moins d’une minute. Les systèmes s’intègrent rapidement au réseau domestique.

Aucun câblage complexe requis.

Gestion via application mobile intuitive.

Sécurité et économies garanties sur la durée.

De plus, l’entreprise s’apprête à lancer une nouvelle solution de micro-stockage hybride. Elle répondra à la demande croissante des ménages souhaitant stocker leur énergie solaire.

Hoymiles propose désormais une gamme complète, adaptée à toutes les configurations européennes. Grâce à ses innovations, la marque facilite l’accès à une énergie propre et, ainsi, encourage l’indépendance énergétique des foyers. En effet, opter pour Hoymiles, c’est choisir la simplicité, la performance et des économies durables.

Lisez notre dernier article tech : Économie spatiale 2026 : La fin du rêve, place à la réalité industrielle