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Offrez l’Exception pour la Fête des Pères : le cadeau tendance qui ravit tous les papas !

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 6 juin 2026
2 minutes de lecture
Oakley Meta HSTN Intro

La Fête des Pères approche à grands pas. Cette année, oubliez les éternelles cravates ou les bouteilles de vin ! Place à l’innovation avec les nouvelles lunettes connectées Meta AI, signées Ray-Ban et Oakley. Un véritable concentré de technologie et de style, taillé pour tous les papas adeptes de gadgets de pointe… ou tout simplement soucieux de leur look !

Ray-Ban Meta : le cadeau high-tech pour les papas stylés

Ray-Ban Meta contenu coffret
Ray-Ban Meta Etui

Les Ray-Ban Meta (Gen 2) font tourner les têtes grâce à leur design iconique, conjuguant élégance et fonctionnalités connectées. Cette saison, la marque va encore plus loin en élargissant sa gamme avec de nouveaux coloris tendance et, grande nouveauté, des modèles optiques (Blayer et Scriber) parfaits pour ceux qui portent déjà des lunettes de vue.

On retrouve les incontournables Wayfarer, Skyler et Headliner, tous disponibles avec différentes couleurs de verres Transitions®, pour s’adapter à chaque style. Parmi les nouveautés, citons le Skyler Shiny Transparent Peach ou le Headliner Matte Transparent Peach. Côté prix, comptez à partir de 419 € pour offrir à votre père le look intemporel et connecté signé Ray-Ban. Pour découvrir toutes les options, rendez-vous sur le site officiel.

Oakley Meta Vanguard : l’allié des papas sportifs et aventuriers

Oakley Meta Vanguard mixte
Oakley Meta Vanguard grey
Oakley Meta Vanguard

Pour les papas qui enfilent leurs baskets dès qu’ils le peuvent, Oakley lance la Meta Vanguard. Pensée pour le sport et l’aventure, cette monture propose un design enveloppant qui assure maintien, confort et look ultra-moderne. Surtout, elle intègre des fonctionnalités mains-libres idéales pour capturer ses plus belles performances ou garder les mains sur le guidon.

Bientôt, les Oakley Meta Vanguard seront disponibles avec des verres Prizm™ Transitions®, capables de s’adapter à toutes les luminosités ! Outre une large gamme de couleurs (Black PRIZM™ 24K, White Prizm™ Rose Gold, etc.), leur prix débute à 549 €. Les fans de sport n’ont plus d’excuse pour ne pas rester connectés, même en plein effort !

Oakley Meta HSTN : pour affirmer un style sportif au quotidien

Papa est toujours en mouvement et ne passe jamais inaperçu ? Les Oakley Meta HSTN sont faites pour lui. Parfaites pour un look sportif, même au boulot ou le week-end, elles embarquent des verres Prizm™ calibrés pour la lumière extérieure et des options saisonnières, dont une version spéciale golf !

Là encore, la variété des configurations fait plaisir : couleurs audacieuses, combinaisons uniques de verres… Et des prix affichés dès 439 €. De quoi vraiment personnaliser le cadeau ! Consultez tous les modèles disponibles sur meta.com.

En somme, offrir des lunettes Meta AI à la Fête des Pères, c’est conjuguer innovation, praticité et élégance. Que votre père soit passionné de sport, amateur de technologie ou simplement très stylé, il trouvera forcément monture à son nez. Et vous, pour quel modèle allez-vous craquer ? Dites-le-nous en commentaires ou partagez cet article avec vos proches !

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 6 juin 2026
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Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Expert Tech titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Tsinghua (Chine), j'allie background technique et passion du terrain. Sur Le Café Du Geek, depuis 2012, je ne me contente pas de relayer l'info : je teste les innovations en conditions réelles. En charge de la ligne éditoriale, je parcours les salons internationaux (CES, MWC, IFA) pour dénicher les pépites hardware avant tout le monde. Mon obsession ? Rencontrer les startups qui innovent vraiment et vous livrer un avis critique, technique et sans filtre sur les produits de demain.

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