Révolution CisionOne : Boostez l’impact de votre marque grâce à l’AI Visibility Dashboard

Cision, acteur majeur de la veille des médias et des consommateurs, place la barre plus haut. La société annonce aujourd’hui une innovation majeure au sein de sa plateforme de référence, CisionOne : le lancement de l’AI Visibility Dashboard. Cette nouveauté promet de révolutionner la manière dont les équipes de communication suivent l’image de leur marque sur les grandes plateformes d’IA.

Comprendre la visibilité de sa marque à l’ère de l’IA

L’arrivée de l’AI Visibility Dashboard répond à un nouveau défi : intégrer la surveillance des grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity, essentiels dans le quotidien des internautes. Désormais, il ne suffit plus d’analyser les médias traditionnels et les réseaux sociaux pour connaître sa réputation. Les outils d’IA influencent les opinions et la découverte des marques à une vitesse record.

Grâce à un partenariat avec Trajaan, spécialiste de l’intelligence de recherche, Cision apporte aux équipes RP et communication un tableau de bord unique. Ce nouvel espace leur permet de mesurer et comparer leur présence sur les plateformes d’IA les plus utilisées dans le monde. L’objectif ? Offrir, pour la toute première fois, une vision unifiée de la perception de la marque, que ce soit sur les canaux classiques ou émergents.

Des informations clés pour passer plus vite à l’action

L’AI Visibility Dashboard dévoile plusieurs fonctions stratégiques. Il devient possible de suivre la façon dont la marque, les concurrents et les sujets principaux émergent dans les réponses des IA. Les équipes peuvent également tracer l’évolution de cette visibilité dans le temps, comparer leur part de voix face à la concurrence, et identifier le sentiment dégagé sur chaque plateforme.

Autre innovation appréciable : le tableau de bord indique les suggestions et thématiques où la marque s’impose, ainsi que les journalistes et sources citées par les IA. Contrairement à d’autres outils isolés, CisionOne centralise tous ces indicateurs, de la veille médiatique à l’écoute sociale, pour un pilotage global de la réputation. Ainsi, chaque donnée devient exploitable et connectée à l’ensemble de la stratégie de communication.

En intégrant l’analyse IA à son écosystème complet, Cision réaffirme sa volonté d’aider la communication à franchir un cap : passer d’une analyse en silos à une véritable intelligence connectée. À l’heure où la réputation se joue aussi dans les réponses générées par l’IA, cette innovation pourrait bien changer les règles du jeu pour les marques. Et vous, pensez-vous suivre prochainement l’empreinte IA de votre entreprise ? Partagez vos réactions ou découvrez comment ce virage pourrait transformer vos stratégies de communication !