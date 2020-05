NaturalVision Evolved – Un magnifique mod pour GTA V

Les joueurs de GTA 5 peuvent jouir d’un nouveau mode graphique. Celui-ci propose une refonte complète de la partie graphique de GTA 5. Le mod conçu par Razed et IceVip est disponible depuis peu en Early Access, pour vous le procurer, rendez-vous sur le Patreon des développeurs. Vous pourrez voir à la fin de cet article une vidéo montrant le travail considérable qu’ils ont réalisé.

Vous pourrez découvrir une nouvelle ville au travers de ce mod. Les développeurs ont rendu ce mod compatible avec FiveM. Les illuminations et les ombres ont toutes été refaites pour un rendu plus jolies à l’œil. Il en va de même pour les reflets des flaques d’eau. Les textures assujetties à un travail colossal de reconstruction. Comme vous pourrez le voir au niveau de la scène de dérapage en voiture, la pluie est fidèlement projetée sous le passage des roues et le reflet des phares est sublime.

NaturalVision Evolved est impresionnant

Nous sommes surpris par la qualité du rendu de ce nouveau mod. NaturalVision Evolved est disponible en Early Acess. Pour l’acquérir, vous devez vous rendre sur le Patreon de Razed. Pour y avoir accès, vous devrez débourser un dollar par mois, cinq dollars par mois ou dix dollars par mois. Vos avantages seront actifs selon l’abonnement que vous aurez choisi. Une version antérieure est également disponible grâce aux fans sous le nom ResetEra en plus, elle est gratuite. De quoi redécouvrir les rues et les paysages que propose Los Santos grâce à ce mod qui améliore l’aspect graphique du jeu. Vous n’avez pas encore GTA V ? Vous pouvez l’avoir à vie et gratuitement sur le Epic Games Store jusqu’au 21 mai 2020. Que pensez-vous de ce mod ? N’hésitez pas à nous donner un retour du mod par la voie de nos réseaux sociaux ou dans les commentaires en dessous.