Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (14 mai). Au programme aujourd’hui, Trump sanctionne Huawei jusqu’en 2021 (adieu Google…), GTA V devient gratuit sur l’Epic Games Store et Chrome lance une fonctionnalité permettant de grouper les onglets.

Chrome regroupe tout vos onglets

Si vous passez du temps sur internet, vous avez sûrement l’habitude d’ouvrir une multitude d’onglets jusqu’à ne plus savoir lequel correspond à quoi. Google a la solution, et déploie une mise à jour de son navigateur qui propose de regrouper vos onglets dans des groupes. Ainsi, vous pourrez ranger chacun d’entre eux dans un groupe. Ces groupes pourront ensuite être personnalisés avec la couleur et le nom de votre choix. Le développement de cette fonction est désormais terminé. Ainsi, Google la publie officiellement et se donne une semaine pour laisser le temps aux utilisateurs bêta de s’assurer que la fonction soit stable avant de la rendre complètement publique. Son déploiement devrait donc très bientôt commencer.

GTA V est désormais gratuit sur l’Epic Game Store

Comme à son habitude, l’Epic Games Store offre chaque jeudi 17 heures un nouveau jeu. Celui-ci est donc gratuit et disponible à vie dans votre bibliothèque de jeux. Vous l’aurez compris en vue du titre, l’heureux élu de la semaine est GTA V. Pour récupérer le jeu, rien de plus simple. Connectez-vous à l’Epic Games Store et cherchez GTA V sur la page d’accueil. Sinon, cliquez juste ici.

Huawei n’est pas prêt de revoir la couleur de Google avant 2021

Mauvaise nouvelle pour les entreprises chinoises Huawei ainsi que ZTE. Donald Trump vient en effet d’annoncer que les mesures de bannissement de ces entités étaient prolongées jusqu’en mai 2021. Débutant en 2019, celles-ci empêchent le constructeur Huawei de profiter des technologies américaines. C’est donc pour cela que le constructeur ne peut plus utiliser Android et les services Google sur ses nouveaux téléphones. Cela ne l’empêche cependant pas de filouter un petit peu en ressortant de vieux modèles avec de nouveaux coloris. En effet, étant sortis avant les restrictions, ceux-ci conservent les services Google.

On espère que les actualités du jour autour de Huawei, Google, GTA V et Chrome. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti