Faites attention à vos ports Thunderbolt

Depuis quelques années maintenant, les ports Thunderbolt, propulsés par Intel ou Apple, se sont démocratisés. Ceux-ci se présentent sous la forme d’un port USB-C et permettent le transfert de données à très haut débit entre deux appareils électroniques. La plupart des ordinateurs portables en sont équipés, mais cette connectique réputée fiable n’est plus invulnérable. Récemment, un étudiant en sécurité, Björn Ruytenberg, a mis au jour une faille. Si une personne tierce prenait la possession matérielle de votre ordinateur, il serait capable en démontant le capot de ce dernier de dérober tout le contenu du disque, crypté ou non, en seulement 5 minutes. Les appareils les plus vulnérables sont ceux produits avant 2019, soit avant que cette faille ait été détectée puis corrigée. Pour savoir si votre ordinateur est vulnérable, vous pouvez utiliser cet outil. Quoi qu’il en soit, pensez à bien éteindre votre ordinateur lorsque vous le quittez et à le laisser dans un endroit sûr.

Shadow est de retour sur l’App Store

Après plusieurs mois d’attente, l’application iOS de Shadow vient de réapparaître sur l’App Store. Pour rappel, l’application de cloud gaming avait été bannie de l’App Store car elle violait certaines de ses règles. Heureusement, depuis le lundi 11 mai, l’entreprise a annoncé le retour de l’application à travers un tweet. Pour y parvenir, Blade a mis à jour son application vers la version 3.0.0. La note de mise à jour indique notamment le retrait du « lancement rapide ». Cette dernière permettait d’avoir la liste des jeux que l’utilisateur possède et de les lancer rapidement, le tout sur l’écran d’accueil de Shadow. Seulement, cette fonctionnalité posait problème à l’App Store et la règle 4.2.7. Elle stipule que l’interface utilisateur de l’application ne doit pas ressembler à celle de l’App Store ou d’une boutique, ou de permettre de naviguer/sélectionner/acheter un logiciel qu’il possède déjà. Désormais, il faut passer par le bureau de Windows ou l’interface Big Picture de Steam pour lancer un jeu. Sinon, cette mise à jour est aussi accompagnée de diverses corrections et d’améliorations de la stabilité de l’application.

Huawei revient encore une fois avec les services de Google… mais avec un smartphone de 2019

Pour continuer à faire vivre sa section smartphone en occident avec les services de Google, Huawei vient de sortir une nouvelle édition du P30 Pro. Celle-ci est loin d’être révolutionnaire, mais permet de mettre au gout du jour un must-have de la marque. En effet, seul le coloris du smartphone diffère, le reste demeure inchangé. C’est aux couleurs du P40 que l’ancien modèle s’habille dorénavant. Ainsi, le Huawei P30 Pro New Edition arbore fièrement les nouveaux coloris noir, aurora et silver frost. Comme énoncé précédemment, la configuration du smartphone reste similaire à savoir 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette nouvelle édition n’est pour l’instant disponible qu’en Allemagne pour 749€, contre 1099€ lors de sa sortie. Plus de détails dans notre article dédié.

