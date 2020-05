Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (jeudi 7 mai). Au programme aujourd’hui, LG lance son LG Velvet, Spotify teste dans les podcasts vidéo et Tinder prépare une fonctionnalité d’appels vidéo.

Tinder va lancer une fonctionnalité d’appels vidéo

En période de confinement contre la pandémie du COVID-19, de nombreux services se sont adaptés à la situation. On l’a notamment vu avec Messenger Rooms de Facebook. Désormais, c’est au tour de Tinder. L’application de rencontre proposera prochainement une fonction d’appels vidéo. La fonctionnalité devrait permettre de faire mieux respecter les règles de distanciation sociale. D’autant plus, le nombre de nouveaux utilisateurs payants aurait baissé comme l’affirme sa maison-mère Match Group dans ses résultats financiers. Malheureusement, nous n’avons pas de date quand au déploiement de cette nouvelle fonctionnalité. On imagine qu’elle devrait tout de même arriver d’ici quelques semaines face à la demande croissante.

LG dévoile son nouveau smartphone haut de gamme, le LG Velvet

Après un long teasing, LG vient enfin de dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme: le LG Velvet. Arborant un tout nouveau design, le dos du smartphone dispose d’un triple capteur photo original en forme de goutte d’eau. Une dalle de OLED Full HD+ de 6,8 pouces poinçonné en son haut vient garnir quant à elle la face avant. Un processeur Snapdragon 765G, puce orientée gaming, est présent à l’intérieur du téléphone. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage viendront l’épauler. Pour alimenter le tout, le LG Velvet s’équipe d’une batterie conséquente de 4300 mAh. Trois coloris disponible en noir, en blanc, en vert, mais aussi en orange. Le smartphone sera proposé à un prix de 680€. Malheureusement il ne sera disponible dans un premier temps qu’en Corée du Sud. Vous pouvez retrouver notre article complet ici.

Les podcasts vidéo arrivent sur Spotify

Vous en êtes peut-être vous-même amateur, les podcasts deviennent de plus en plus populaires sur internet. Une bataille se livre même entre les différentes plateformes pour attirer toujours plus d’auditeurs. Aux dernières nouvelles, c’est Spotify qui a dévoilé une nouvelle fonctionnalité, les podcasts vidéo. Ceci dans le but de faire de l’ombre à YouTube, plateforme de prédilections des vidéastes. Pour le moment, les tests n’ont lieu qu’avec un seul podcast. Il est pour l’instant possible de consulter uniquement les trois derniers podcasts postés en vidéo en plus de l’audio. Et comme un podcast audio habituel, on peut continuer à l’écouter lorsque l’appareil est verrouillé. La fonctionnalité est encore au stade de l’expérimentation et nous ne savons pas encore quand elle sera disponible au grand public.

On espère que les actualités du jour autour du LG, Spotify et Tinder. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti