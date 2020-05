Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (mardi 5 mai). Au programme aujourd’hui, un nouveau MacBook pour Apple, les services Google de retour chez Huawei et un bracelet connecté StopCovid.

L’application StopCovid est encore en phase de finalisation, mais une problématique s’impose déjà. Tous les Français ne disposent pas d’un smartphone. En effet, seulement 70% des personnes en posséderaient selon les dernières estimations. Pour permettre aux 30% restants de profiter de l’application StopCovid, le gouvernement français penserait à doter ces personnes d’un bracelet connecté ou d’un boîtier. Malheureusement cette solution qui vise en particulier les populations déconnectées prendrait plusieurs semaines de mises en place selon Cédric O, secrétaire d’État au numérique.

De plus, ce dernier a annoncé que l’application StopCovid ne sera pas utilisée en temps de paix. Autre problématique les discussions avec Apple et Google ne sont pas totalement finalisées. La faute à une différence de protocole entre les deux géants américains. Ces derniers souhaitent une gestion décentralisée des données tandis que le gouvernement français veut une gestion centralisée des données perçues par l’application. Les trois parties sont encore en pourparlers pour trouver une solution pérenne dans cette crise. L’objectif est de proposer rapidement l’application StopCovid et permettre son déploiement en beta d’ici la fin du confinement prévu le 11 mai.

Apple dévoile un nouveau MacBook Pro

En cette période de printemps, comme de nombreux constructeurs, Apple commercialise sa nouvelle gamme de MacBook Pro 13 pour 2020. Cette vague de fraîcheur donne un coup de boosts aux anciens modèles avec des améliorations de performances grâce à de meilleurs composants. On découvre ainsi des disques SSD allant de 256 Go à 2 To de stockage ainsi que les tout nouveaux processeurs Intel de 10ème génération. La mémoire vive est proposée à 8 ou 16 Go et passe à une fréquence de 3 733 Mhz. Disponibles à partir de 1499 € jusqu’à 2 379 €, vous pouvez commander le vôtre directement depuis la boutique officielle d’Apple. Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre article détaillant les nouveaux modèles.

Malgré le bannissement de Huawei aux États-Unis, le fabricant de smartphones peut toujours proposer les services de Google sur ses anciens appareils. C’est pourquoi l’entreprise en a profité plusieurs fois en sortant des variantes d’un ancien smartphone. Étant donné que le modèle d’origine est déjà certifié par Google, les variantes de ce modèle bénéficient elles aussi des services Google. C’est pourquoi, Huawei devrait proposer prochainement le Huawei P30 Pro New Edition. Comme son nom l’indique, le smartphone devrait reprendre le Huawei P30 Pro mais avec quelques modifications matérielles. Cependant, ces modifications devraient être assez mineures sans quoi le smartphone devrait repasser la certification de Google. Le Huawei P30 New Edition devrait être lancé dès le 15 mai en Allemagne. À l’heure actuelle, nous ignorons encore s’il sera disponible en France. Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article dédié.

