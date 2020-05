Les conseils d’Hisense et l’AFNOR pour le lavage des masques

La fin du confinement approche et l’état a décidé de vendre des masques grand public. Deux types de masques sont disponibles à la vente d’ici peu de temps. Les masques chirurgicaux vendus à 95 centimes pièce et les masques en tissus sans prix plafonnés par l’état. Les personnes se demandent le nombre qu’il faut pour la journée, comment laver les masques et surtout comme le sécher. L’état nous divulgue une chose et les fabriquant nous disent autres choses. Hisense nous a fourni des éléments de réponses pour les masques en tissus qui seront vendus bientôt. Ces directives sont également données par l’AFNOR, qui de plus précise qu’un masque n’est utilisable que quatre heures. Il est ainsi fortement conseillé d’en détenir deux au minimum pour chaque personne qui travaille hors du domicile. Un troisième peut également être acquis par sécurité, mais retenez qu’il en faut pour tout le monde.

Un bon lavage pour vos masques selon Hisense

Ces directives nous viennent d’Hisense et l’AFNOR (Association Française de NORmalisation) au sujet de l’entretien des masques en tissus. Il ne faut pas oublier qu’il faut se laver les mains avant de manipuler le masque qu’il soit sur votre visage ou encore emballé. Pour se laver les mains utiliser du savon en frottant soigneusement les mains, les poignets et sous les ongles. Si à l’instante, nous n’avez pas de savon alors prenez du gel hydroalcoolique vendu en pharmacie, internet ou en grande surface.

Une fois le masque en tissu utilisé, il est donc conseillé de procéder à un lavage à 60 degrés pendant trente minutes au minimum. Le COVID-19 résiste à des températures inférieures à 50 degrés. N’oubliez pas d’utiliser un filet pour éviter que les élastiques ou les cordes finissent par se coincer dans le tambour de votre lave-linge. Pour le sécher, vous pouvez utiliser un sèche-linge classique. Il peut être également séché à l’air ambiant pour un repassage à la vapeur pour détendre les fibres du tissu. L’étape du repassage n’est pas essentielle, il suffit de l’étendre correctement pour que les fibres se détendent toute seule. Les masques en tissus peuvent être lavés avec d’autres vêtements lavables à 60 degrés.

Pas de javel

Hisense ne recommande pas l’utilisation de la javel pour un lavage, car cela peut nuire au tissu. Si vous souhaitez l’utiliser quand même assurez-vous d’avoir un programme rinçage + pour éviter que la javel n’endommage pas trop le tissu. Nous vous conseillons de mettre en pratique les recommandations du manuel d’emploi de votre lave-linge. Il en va de même pour l’utilisation d’un sèche-cheveux si vous ne maitrisez pas la température de celui-ci l’élastique du masque en tissu pourrait fondre. Se protéger, c’est protéger les autres. Pendant ce temps, n’oubliez pas de faire du sport pour tenir une santé de fer ou même voyagez.