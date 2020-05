Honor Magic Earbuds – Une orientation sur le marché de l’audio

HONOR commercialise en France de nouveaux écouteurs sans-fil, les HONOR Magic Earbuds. Ils prennent la course au 100 % sans fil en cours de route. Les Magic Earbuds sont les premiers écouteurs 100 sans fil et de plus stéréo à inclure naturellement une suppression active du bruit ambiant de chez HONOR. Les HONOR Magic Earbuds possèdent notamment une forme en trapèze pour leur permettre réellement d’être plus ergonomiques. Ainsi que plusieurs embouts pour confortablement les caler dans les conduits auditifs et de ce fait réduire passivement le bruit ambiant. Ils sont disponibles en Pearl White et en Robin Egg Blue. Ils ont un design assez moderne et passeront inaperçu lorsque vous irez marcher.

« En gardant les besoins et le style de vie des jeunes à l’esprit, les Magic Earbuds ont été conçus pour offrir des performances de pointe en matière de réduction du bruit, une qualité sonore supérieure, un confort et un maintien inégalé et une expérience utilisateur intelligente, le tout sans réaliser de compromis sur le prix » George Zhao, PDG de HONOR

Le poids est également un critère non-négligeable puisqu’avec leur poids de 5,5 grammes par oreillettes vous n’aurez pas mal aux oreilles. De plus, ils pourront vous accompagner pendant au moins trois heures et demie sans interrompre la musique. Le boitier de charge pourra faire durer votre plaisir de mélomane éclectique. En complément essentiel, les haut-parleurs de 10 mm permettent une plage assez étendue. Les basses seront bien présentes et les aigus seront aussi clair que de l’eau de roche. Ils seront disponible le 5 mai 2020 au prix de 99,90 € sur le site d’HONOR. De plus, pour toute commande entre le 5 et le 11 mai, HONOR vous offre une HONOR Band 5.

Des HONOR Magic Earbuds bourrés de technologies

Une partie tactile est présente dans les oreillettes pour pouvoir contrôler la musique à l’aide du Bluetooth. En plus de ça, l’optimisation d’EMUI 10 permet effectivement une connexion instantanée dès la première utilisation. Les HONOR Magic Earbuds se coupent dès qu’une des deux oreillettes est sortie de l’oreille, un confort que nous apprécions particulièrement, à voir avec une utilisation plus intense.

La partie microphone est également convenablement réalisée. Effectivement, les trois microphones présents sur les oreillettes donnent lieu à une réduction de bruit active jusqu'à 32 dB et une réduction de bruit passive. Le premier microphone annule quant à lui les bruits ambiants, le second filtre un peu plus les sons restant dans vos oreilles comme un écho. Le troisième quant à lui permet précisément de capter clairement votre voix, c'est à ce moment-là que les autres microphones rentrent en compte. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer et si possible vous réaliser un test de ces HONOR Magic Earbuds. En attendant découvrez le test de nos Airpods Pro.