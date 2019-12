Test – Airpods Pro : les 279€ sont-ils justifiés ?

Apple a annoncé (discrètement) ses nouveaux Airpods Pro en octobre dernier. Au programme, une réduction de bruit active et passive, un nouveau système de contrôle mais également un nouveau design. Après les avoir testés pendant plusieurs semaines, que valent-ils ? Réponse dans notre test.

Déballage des Airpods Pro : Basique, simple…

Comme d’habitude avec Apple, la boîte des Airpods Pro est très minimaliste avec une expérience de déballage agréable. À l’intérieur, vous y trouverez :

Airpods Pro (et ses 2 embouts en taille moyenne)

Câble de rechargement certifié Apple (MFI) USB Type-C vers Lightning

2 embouts en petite taille + 2 embouts en grande taille

Documentation





Design : la nouvelle tendance en 2020

Le design des Airpods de 1ère et 2ème génération est une réussite et a marqué le monde entier. Cette année, Apple revient avec un nouveau design pour ses Airpods Pro.

Tout d’abord, le boîtier a changé d’orientation. Précédemment, la boîte de chargement s’allongeait plutôt sur la longueur alors qu’elle est maintenant beaucoup plus large. La taille du boitier n’a cependant pas réellement changée, vous pouvez toujours la mettre dans la petite poche de jeans. Pas de changement côté connectique, toujours du lightning. À l’avant, vous retrouverez une LED indiquant le niveau de batterie. Le bouton de configuration est lui situé à l’arrière de la boîte. Beaucoup parlent d’une difficulté à ouvrir cette dernière, nous n’avons pas eu ce problème.

Les Airpods Pro changent eux aussi de design, fini la longue tige, place à l’époque des tiges courtes ! La tige de ces écouteurs est en effet plus courte que les Airpods classiques étant donné que les batteries ont changé d’endroit. Malgré cela, celle-ci est toujours présente pour y loger les micros mais aussi les commandes de contrôle. Outre cela, ils passent (enfin) à une conception semi-intra qui est en général, plus confortable que l’intra-auriculaire en plus de proposer une isolation passive.





Configuration

À l’instar des précédents modèles, les Airpods Pro s’intègrent parfaitement à l’écosystème d’Apple et ce, dès la configuration. Rapprochez vos Airpods Pro d’un iPhone/iPad/iPod Touch (Minimum iOS/iPad OS 13) et la magie d’Apple apparaît. Après la connexion, un tutoriel d’utilisation vous est présenté pour savoir utiliser les nouvelles commandes de contrôle mais nous allons revenir sur ce point plus tard.

Si vous ne possédez pas d’appareils Apple, vous pouvez bien sûr utiliser ces Airpods en maintenant le bouton de configuration à l’arrière du boîtier jusqu’à qu’il clignote en blanc. Il vous suffit ensuite de les connecter grâce au Bluetooth. Prenez seulement en note qu’une partie des options restent réservés aux appareils Apple comme la détection automatique des oreilles, détection de Dis Siri, renommer l’appareil etc..

Contrairement aux précédents Airpods, les Airpods Pro sont des écouteurs semi-intra dans un format propriétaire. Inutile donc de prendre des embouts « classiques », seuls ceux d’Apple et de certaines autres marques fonctionneront. Heureusement, en cas de casse ou de perte, les embouts ne coûtent « que » 3.60€. Ainsi, vous avez désormais le choix entre plusieurs embouts de différentes tailles selon votre morphologie. Un test d’ajustement des embouts est disponible pour savoir si c’est bien la bonne taille et si la réduction de bruit active fonctionne correctement.





Commandes avec les Airpods Pro

Désormais, pour contrôler votre musique ou tout autre flux audio, vous devez presser sur l’Airpod au lieu de le tapoter. C’est grâce au capteur de pression que l’appareil détecte vos pressions. Chaque pression est notifié par un mini « clic » audible. Au début, nous avons eu du mal à utiliser ces commandes mais il s’agissait seulement d’une question d’habitude. Les commandes sont assez simples :

Appui simple : Lecture/Pause de la musique ou répondre à un appel

Lecture/Pause de la musique ou répondre à un appel Double appui : Morceau suivant

Morceau suivant Triple appui : Morceau précédent

Morceau précédent Appui long : Passage entre les modes réduction de bruit et transparence (personalisable en ajoutant le mode off ou alors Siri)

Bien évidemment, vous pouvez toujours switcher entre ces différents modes directement dans le centre de contrôle ou dans les paramètres des Airpods Pro (appareils Apple seulement)

Audio (connectivité et qualité)

Les Airpods Pro utilisent le Bluetooth 5.0 à travers sa puce H1 pour faire passer l’audio. Pour une utilisation basique, nous n’avons pas constaté de latence particulière. Cependant, une désynchronisation entre les deux Airpods est possible malgré l’utilisation d’un iPhone. En effet, dans notre cas, l’Airpod Gauche avait soudainement été déconnecté de l’appareil lors d’une session de podcast. Suite à cette « déconnexion », l’Airpod Gauche n’était plus du tout reconnu par l’iPhone et le boîtier de charge. Nous avons finalement réinitialisé l’appareil et le problème a disparu et jamais réapparu.

Concernant la qualité audio, n’étant pas audiophile, je ne pourrai pas donner un avis très objectif. La qualité sonore est bonne, les basses présentes mais dire qu’elle est très bonne serait vous mentir. Elle n’atteint clairement pas le niveau des Sony WF-1000XM3. Malgré cela, les Airpods Pro devraient plaire à une grande partie des utilisateurs étant donné qu’ils sont assez polyvalent, peu importe le type de musique que vous écoutez. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les vidéos de PP Garcia qui a récemment rencontré les ingénieurs d’Apple !

Réduction de bruit active et mode « Transparence »

L’une des nouvautés de ces Airpods Pro est bien évidemment la réduction de bruit active et passive à l’aide des embouts en silicone. La première fonctionne assez voire très bien dans la plupart des cas. Seulement, les Airpods Pro ont beaucoup de mal à annuler les bruits aigus.

Prenons le cas du métro parisien, les quelques bruits de grincement de rails sur les anciennes lignes ne sont pas isolés. Dans ce cas, c’est la réduction de bruit passive qui prends le relais et réduit au plus possible ce bruit. Même problème pour les voix (très) proches de vous, les sirènes d’urgence, les klaxonnement etc.. En toute évidence, les bruits aigus et surtout irréguliers, ne sont pas vraiment annulés par les Airpods Pro. Heureusement, grâce à l’isolation passive, ces bruits restent réduits, vous les entendrez moins que sans les Airpods.

Source : Apple

En revanche, l’ANC des Airpods Pro est très performant quand il s’agit de bruits réguliers pas trop aigus. Nous avons notamment senti la différence sur la ligne 14 du métro parisien où les grincements de rails sont absents, les bruits sont presques entièrements annulés.

Source : Apple

Mode transparence

Enfin, passons au mode « transparence ». Ce mode fait totalement l’inverse de la réduction de bruit. En effet, les Airpods Pro prennent le bruit ambiant capté par le micro et ce bruit est retranscrit dans le conduit auditif. En clair, c’est comme si vous ne portiez pas d’écouteurs du tout. Cette fonction est assez naturelle et très efficace (même trop efficace). Malheureusement, ce mode « transparence » met votre contenu multimédia en arrière plan, vous l’entendrez très peu à moins d’augmenter le volume. Nous l’avons plutôt utilisé sur des courtes périodes quand vous devez parler à quelqu’un par exemple. Sur des longues conversations, il était plus astucieux de les mettre en « off » où aucun des 2 modes sont activés [ou alors tout simplement les enlever par politesse 😉]. Ici, vous bénificiez seulement de l’isolation passive, rien de plus.

Qualité des micros

Avec un très grand regret, les micros des Airpods Pro ne sont pas très bons, plus précisément dans des environnements urbains. Dans un environnement calme, la voix est audible mais pourrait être plus clair.

Qualité des micros des Airpods Pro dans un environnement bruyant.

Qualité des micros des Airpods Pro dans un environnement calme.

Autonomie des Airpods Pro

L’autonomie des Airpods Pro est plus que surprenante pour leur taille ainsi que celle du boîtier. Apple annonce une autonomie de 4H30 en une recharge et 24H avec le boîtier de charge sans-fil. Globalement, nous avons aussi obtenu 4H30 d’autonomie en une charge avec un volume de 40%. Ce qui est globalement suffisant dans la plupart des cas. Dans le cas contraire, la recharge des Airpods est assez rapide, prenez environ 30 minutes pour récupérer une grosse partie de l’autonomie. Concernant le boîtier de charge, sur une moyenne d’utilisation de 3h30 quotidienne, nous devons recharger ce dernier tous les 5 à 6j ce qui reste cohérent.

Notre avis

Les Airpods Pro sont des écouteurs true wireless excellents au niveau de l’ergonomie, du design, de l’expérience utilisateur en général surtout si vous êtes dans l’écosystème d’Apple. Cependant, si vous n’avez pas besoin d’une réduction de bruit active, nous vous conseillons plutôt les Airpods 2ème génération qui sont moins chers tout en conservant la « magie » d’Apple. De même pour les utilisateurs plus exigeants sur la qualité sonore, il est préférable de prendre les Sony WF-1000XM3 qui répondront mieux à vos attentes.

Car, n’oublions pas, les Airpods Pro restent des écouteurs assez onéreux et pas seulement sur leur prix départ mais aussi sur leur durée de vie très courte de ~2 ans à cause de leurs petites batteries irremplaçables sans les casser. Ce n’est pas un problème sur les Airpods mais sur tous les écouteurs true wireless. Les Airpods étant les plus populaires, ils sont toujours les plus critiqués. Apple fait au moins l’effort de les recycler en fin de vie et de proposer un programme de remplacement de batterie avec l’Apple Care+. Vous ne payez pas le produit mais l’expérience sans-fil. Les Airpods Pro sont seulement le support pour proposer cette expérience. Pas de réglages farfelus ou d’égalisateur ni même de 250g en plus sur la tête. À l’usage, ils s’oublient comme des cheveux.

Vous les mettez et vous voilà dans un monde totalement différent, seul avec vous, rien d’autre.

Vous pouvez les acheter soit en Magasin par exemple Apple Store ou sur le web chez par exemple MacWay pour 279€ et livraison gratuite en 24h.