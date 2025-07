Test – Zero Motorcycles XE : le trail électrique à l’état brut

Il est des machines qui marquent un tournant. Non pas nécessairement parce qu’elles révolutionnent une industrie du jour au lendemain, mais parce qu’elles parviennent à conjuguer justesse d’exécution, pertinence du moment et vision d’avenir. La Zero Motorcycles XE s’inscrit dans cette lignée. Avec son allure de trail nerveux et sa motorisation 100 % électrique, elle incarne une forme de synthèse : celle d’un passé mécanique réinterprété à l’aune des impératifs modernes.

Un positionnement clair et un tarif mesuré

Proposée à un tarif avoisinant les 6 500 euros en Europe, la Zero XE n’a rien d’élitiste. Elle se veut accessible, presque modeste dans un marché encore très segmenté. Contrairement aux modèles urbains souvent bridés ou aux grosses sportives électriques parfois inaccessibles, la XE s’adresse à ceux qui veulent allier performance, simplicité d’usage et contact direct avec la nature.

Un design épuré, pensé pour le trail

Dès le premier regard, la Zero XE revendique son appartenance au monde du tout-terrain. Sa silhouette élancée, ses grandes roues à crampons, sa selle haute et droite, tout évoque l’enduro dans sa forme la plus classique. Le moteur, totalement intégré, disparaît dans le châssis. Aucun réservoir factice ni effet de style superflu : tout est fonctionnel.

Le châssis en aluminium, les câbles soigneusement dissimulés, les commandes robustes témoignent d’une belle qualité d’assemblage. La XE inspire confiance. L’éclairage LED à double optique et le petit écran TFT couleur de 2,4 pouces parachèvent une esthétique sobre, mais moderne.

Zero Motorcycles XE, une expérience de conduite sensorielle

Monter sur la XE, c’est d’abord faire l’expérience du silence. Un simple contact active le système, sans vibration ni cliquetis. Dès la première impulsion sur la poignée, la moto s’élance en douceur. Cette absence de bruit, loin d’ôter des sensations, les exacerbe. Sur les chemins, on redécouvre le craquement du sol sous les roues, le vent dans le casque, les oiseaux dans les arbres. C’est une expérience presque méditative.

Mais la XE ne manque pas de caractère. Avec 15,5 kW de puissance et un couple hallucinant de 635 Nm à la roue, elle délivre une poussée franche et immédiate. L’accélération est sans filtre, parfaitement linéaire, et procure une sensation grisante d’adhérence absolue. Pas de boîte de vitesse à gérer, pas d’embrayage à moduler : le pilotage devient instinctif.

Maniabilité et suspensions : entre confort et réactivité

Avec un poids contenu autour des 101 kg, la XE se montre extrêmement maniable. Elle se faufile avec aisance dans les singles tracks, se redresse sans effort dans les virages lents, et se maintient parfaitement stable à vitesse plus soutenue. Les suspensions KKE, réglables à l’avant comme à l’arrière, jouent un rôle clé dans ce comportement. Sur les irrégularités, elles encaissent bien les chocs, sans pour autant céder à la mollesse.

Certes, les amateurs de motocross extrême y trouveront peut-être une certaine retenue. Mais pour une pratique randonnée, enduro loisir ou trail engagé, le compromis est tout à fait pertinent.

Une électronique au service du pilote de la Zero Motorcycles XE

La XE brille aussi par sa gestion électronique. Trois modes de conduite sont proposés : Eco, Standard et Sport. Chacun d’eux ajuste non seulement la réponse moteur, mais aussi la régénération au freinage, la courbe d’accélération et l’assistance électronique à la traction.

Le mode Eco se montre particulièrement adapté aux longues balades et aux terrains techniques, tandis que le mode Sport déchaîne la cavalerie pour des accélérations musclées. Le frein moteur est ajustable, tout comme le niveau de récupération d’énergie. On note également la présence d’un système Hill-Hold, qui empêche la moto de reculer en pente, et d’un contrôle de traction intelligent. Le tout est piloté via un écran TFT simple, mais parfaitement lisible, même si parfois, c’est plus compliqué en plein soleil.

Une autonomie raisonnable, une recharge perfectible

L’autonomie annoncée par Zero avoisine les 100 km à allure modérée, ce qui semble réaliste sur terrain plat ou dans un usage tranquille. En conditions plus engagées, elle chute logiquement à 60 ou 70 km, ce qui reste suffisant pour la plupart des sorties demi-journée. Il faut compter environ 5h30 pour une charge complète.

À l’usage : la Zero Motorcycles XE est pensée pour durer

Au fil des kilomètres, la XE dévoile une grande maturité. Elle est bien finie, sobre, efficace, et résolument tournée vers la fiabilité. Pas d’embrayage à user, pas d’entretien moteur fastidieux. Le coût d’usage est dérisoire comparé à un modèle thermique.

Elle se révèle aussi très rassurante : les freins sont puissants et bien dosés, la géométrie offre un excellent retour d’informations, et l’ergonomie générale permet de rester concentré sur la trajectoire. L’assise est ferme, mais confortable, les commandes tombent naturellement sous la main, et l’interface utilisateur reste limpide.

Intégration dans le contexte européen

En France comme dans le reste de l’Europe, la Zero XE bénéficie d’une homologation A1. Cela signifie qu’elle peut être conduite dès 16 ans avec le permis A1, ou à partir de 18 ans avec une formation complémentaire (7 heures) pour les titulaires du permis B. Elle est donc accessible, sans barrière technique ni administrative, et peut circuler sur la voie publique.

Dans les faits, la XE s’épanouit davantage hors des agglomérations. Elle excelle sur les pistes rurales, les chemins forestiers, les petites routes de montagne ou les sentiers agricoles. Sa vitesse maximale, limitée à 85 km/h, la rend peu adaptée à l’autoroute ou aux grands axes, mais ce n’est clairement pas son terrain de jeu.

Une proposition audacieuse mais cohérente

Ce qui frappe avec la XE, c’est la cohérence de l’ensemble. Zero ne tente pas de créer un produit miracle, capable de tout faire. La XE n’est ni une routière, ni une moto de cross, ni un scooter électrique urbain. Elle est un trail, un vrai, pensé pour le loisir, pour l’exploration, pour l’évasion.

Et à ce titre, elle remplit parfaitement son rôle. Son comportement est sain, sa motorisation convaincante, son autonomie suffisante pour l’usage visé. Le tout pour un tarif qui, s’il peut sembler élevé, est à relativiser au regard des prestations proposées et du coût d’entretien quasi nul.

Conclusion sur la Zero Motorcycles XE

La Zero Motorcycles XE n’est pas un concept. C’est une moto aboutie, mature, et parfaitement adaptée à une nouvelle génération de pilotes. Ceux qui cherchent le plaisir du tout-terrain sans les contraintes du thermique. Ceux qui veulent rouler autrement, sans sacrifier les sensations.

Oui, son autonomie pourrait encore progresser. Oui, sa recharge gagnerait à être plus rapide. Mais ce sont là des limites structurelles de l’électrique en 2025, et non des faiblesses spécifiques au modèle. Ce qui compte ici, c’est la qualité de l’expérience. Et sur ce point, la XE délivre largement.

Avec la XE, Zero Motorcycles réussit son pari : proposer une moto électrique tout-terrain capable de séduire les amateurs de nature, de trail et de conduite engagée. Sa simplicité d’usage, sa puissance maîtrisée et son ergonomie en font un compagnon de choix pour les aventures hors bitume.

Ceux qui hésitent encore à franchir le pas de l’électrique y trouveront une excellente porte d’entrée. Une moto sans bruit, sans stress, mais pas sans émotions.